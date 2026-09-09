Два министарства потписала Меморандум о сарадњи у циљу заједничког деловања на унапређењу демографске слике Србије
Министарка за бригу о породици и демографију Јелена Жарић Ковачевић и министар за бригу о селу Милан Кркобабић недавно су потписали Меморандум о сарадњи у циљу заједничког деловања на унапређењу демографске слике Србије и трајног решавања стамбеног питања мајки у руралним срединама. Како је наведено у саоштењу Министарства за бригу о породици, један од првих корака предвиђених Меморандумом јесте да се омогући да подносиоци захтева, односно мајке које испуњавају услове, могу да остваре права код оба министарства, односно да добију бесповратна средства за куповину сеоске куће са окућницом, које додељује Министарство за бригу о селу, али и средства Министарства за бригу о породици и демографију која се додељују мајкама за куповину прве некретнине, а по основу рођења детета.