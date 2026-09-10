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МЕЛАНОМ-СИМПТОМИ И ПРЕВЕНЦИЈА

Autor: Datum objavljivanja: septembar 10, 2026 Kategorija: Друштво, Здравство | komentara : 0

Меланом је један од најопаснијих облика рака коже, али када се открије на време, шансе за излечење су веома велике. Редовни прегледи коже, праћење промена на младежима и одговорно понашање на сунцу кључни су за превенцију, а самопрегледи И прегледи код дерматолога су обавезни једном годишње.
Сада када излазимо из летњег периода, стручњаци саветују да се кожа одмори од сунчања, И наглашавају да је соларијум један од фактора ризика за меланома. Такође, статистика каже да је Србија међу првима по стопи смртности од ове болести

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