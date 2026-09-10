МЕЛАНОМ-СИМПТОМИ И ПРЕВЕНЦИЈА
Меланом је један од најопаснијих облика рака коже, али када се открије на време, шансе за излечење су веома велике. Редовни прегледи коже, праћење промена на младежима и одговорно понашање на сунцу кључни су за превенцију, а самопрегледи И прегледи код дерматолога су обавезни једном годишње.
Сада када излазимо из летњег периода, стручњаци саветују да се кожа одмори од сунчања, И наглашавају да је соларијум један од фактора ризика за меланома. Такође, статистика каже да је Србија међу првима по стопи смртности од ове болести