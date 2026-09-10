У ЧАЧКУ СЕ ПОСЛЕДЊИХ ГОДИНА БЕЛЕЖИ ВЕЛИКИ ПОРАСТ БРОЈА РАЗВОДА
У ЧАЧКУ СЕ ПОСЛЕДЊИХ ГОДИНА БЕЛЕЖИ ВЕЛИКИ ПОРАСТ БРОЈА РАЗВОДА. 2021.ГОДИНЕ НА 1000 СКЛОПЉЕНИХ БРАКОВА БИЛО ЈЕ 298 РАЗВЕДЕНИХ. 2022.-371. 2023-400. 2024-424,А 2025. ГОДИНЕ 474 РАЗВЕДЕНА БРАКА НА 1000 СКЛОПЉЕНИХ БРАКОВА. ПРОСЕЧНА СТАРОСТ МУЖА ПРИ РАЗВОДУ ЈЕ 44,5 ГОДИНА ДОК ЖЕНЕ ИЗНОСИ 41.ГОДИНУ. СТАРОСНА ГРАНИЦА ПРИЛИКОМ СКЛАПАЊА БРАКА СЕ ПОМЕРА НАВИШЕ. ПРОСЕЧНА СТАРОСТ МЛАДОЖЕЊЕ ЈЕ 33,5 ДОК ЈЕ МЛАДЕ 30,5 ШТО ЗНАЧИ ДА МЛАДИ СВЕ КАСНИЈЕ УЛАЗЕ У БРАК.