И ДАЉЕ РЕСТРИКЦИЈЕ ЗА НЕНАМЕНСКО ТРОШЕЊЕ ВОДЕ
Због смањене количине воде и повећане ненаменске потрошње, у Чачку су већ на снази мере ограничења коришћења воде из градског водовода. Заливање башти и пољопривредних површина, прање возила и улица, као и пуњење базена, нису дозвољени.
Након стабилизације пуње подсистема, тренутно су притисци воде слаби на градским резервоарима, И највише су угрожени грађани који живе у вишеспратницама. Узрок је искључиво из хидролошких разлога, односно недостатка воде која се добија из система Рзав.
Из ЈКП „Водовод“ још једном апелују на грађане да воду користе рационално и искључиво за основне потребе, како би се сачувало стабилно водоснабдевање свих корисника. Контролу поштовања мера спроводе надлежне службе, а за непоштовање забране предвиђене су и казнене одредбе, И како је рекао директор овог предузећа Зоран Пантовић, казне ће бити ригорозне.