Влада Србије продужила је до 1. децембра рок за подношење захтева за субвенционисану куповину нових возила која имају искључиво електрични погон. За ову намену републичким буџетом за 2026. годину опредељено 170 милиона динара. Износ субвенције кретаће се од 250 до 5.000 евра, у зависности од врсте возила, односно да ли се одобравају за мопеде, мотоцикле, трицикле, четвороцикле, или за путничка и теретна возила са електричним погоном. Претходни рок за пријаву био је 30. септембар.