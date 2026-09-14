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У Градској управи потписани уговори са приватним предшколским установама о субвенцијама за боравак деце у школској 2026/2027. години

Autor: Datum objavljivanja: septembar 14, 2026 Kategorija: Друштво, Образовање | komentara : 0

У Градској управи данас су потписани уговори са приватним предшколским установама, којим се обезбеђују субвенције за боравак деце у школској 2026/2027. години. Одлуком о буџету за 2026. годину за ову намену планирана су укупна средства у износу од 330.000.000,00 динара. Овим уговорима наставља се системска подршка локалне самоуправе родитељима и обезбеђују се једнаки услови за боравак малишана у предшколским установама.

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