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ОРГАНИЗОВАНА ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ „АТЛЕТСКИ КЛУБ СЛОБОДА ЧАЧАК:1966-2026“

Autor: Datum objavljivanja: septembar 15, 2026 Kategorija: Друштво, Спорт | komentara : 0

Сутра, 15. септембра, у 18 часова у великој сали Градске библиотеке “Владислав Петковић Дис“ биће представљена монографија “Атлетски клуб Слобода Чачак: 1966–2026“. Монографија је објављена поводом шест деценија постојања Атлетског клуба Слобода, а у њој је забележена историја клуба од оснивања 1966. године до данас. На промоцији ће говорити аутори монографије Адам Трифуновић и Момчило Јовашевић, као и историчар Горан Давидовић, прослављени атлетски репрезентативци Дане Корица и Драган Зарић. Монографијом је одато признање генерацијама атлетичара, тренера и сарадника који су својим радом допринели развоју и резултатима клуба. Међу њима је и Слободан Ниџовић, некадашњи атлетичар, а сада тренер у Атлетском клубу „Слобода“.

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