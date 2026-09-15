ОРГАНИЗОВАНА ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ „АТЛЕТСКИ КЛУБ СЛОБОДА ЧАЧАК:1966-2026“
Сутра, 15. септембра, у 18 часова у великој сали Градске библиотеке “Владислав Петковић Дис“ биће представљена монографија “Атлетски клуб Слобода Чачак: 1966–2026“. Монографија је објављена поводом шест деценија постојања Атлетског клуба Слобода, а у њој је забележена историја клуба од оснивања 1966. године до данас. На промоцији ће говорити аутори монографије Адам Трифуновић и Момчило Јовашевић, као и историчар Горан Давидовић, прослављени атлетски репрезентативци Дане Корица и Драган Зарић. Монографијом је одато признање генерацијама атлетичара, тренера и сарадника који су својим радом допринели развоју и резултатима клуба. Међу њима је и Слободан Ниџовић, некадашњи атлетичар, а сада тренер у Атлетском клубу „Слобода“.