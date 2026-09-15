ОД ДАНАС ИСПЛАТА ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ СВИМ ПЕНЗИОНЕРИМА
Данас ће бити исплаћена једнократна помоћ свим пензионерима у износу од 35.000, 27.500 и 20.000 динара, преноси РТС. Директор ПИО фонда Реља Огњеновић истакао је да је све спремно за исплату једнократне помоћи. Министар Синиша Мали рекао је да ће ова једнократна помоћ бити на располагању свим пензионерима, свима онима који примају новчану социјалну помоћ, и свима онима који примају дечји додатак, као и свим борцима и онима који примају борачки додатак.