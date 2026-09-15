Одобрене субвенције за наводњавање- држава за бунар даје до пола милиона динара
Влада Републике Србије усвојила је Програм извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2026. годину, за чију реализацију је из републичког буџета опредељено укупно 208 милиона динара. Програмом су предвиђена средства за комасацију, набавку нове опреме за наводњавање, ископавање и бушење бунара у функцији наводњавања, као и за контролу плодности пољопривредног земљишта. Посебно је значајна подршка за пољопривреднике који планирају изградњу бунара, јер држава може финансирати до 80 одсто прихватљиве вредности улагања, односно највише 500 000 динара по пријави.