БОГОЉУБ КАРИЋ: НЕОГРАНИЧЕНО ПОВЕРЕЊЕ МАЈКАМА –ЧУВАРИМА СРБИЈЕ
Аутор фотографије Г.Н.
ИСТОРИЈСКИХ 60% ЖЕНА НА ЛИСТИ „БОГОЉУБ КАРИЋ –
ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ – БК“
Републичка изборна комисија прогласила је изборну листу „Богољуб Карић – Покрет СНАГА
СРБИЈЕ – БК“.
После свих провера, питања и сумњи које су се претходних дана појављивале у јавности, поступак
пред надлежном институцијом је завршен и наша листа је проглашена.
Сада желим да говоримо о ономе због чега смо се кандидовали — о будућности Србије.
На нашој изборној листи 60 одсто кандидата су жене, а 40 одсто мушкарци.
То није случајност.
То је свесна одлука и израз огромног поверења које имам у жене Србије.
Неограничено поверење дајем мајкама Србије – чуварима Србије.
Мајка која рађа и подиже своје дете жели да то дете остане поред ње. Жели да живи, ради, ствара и
заснује своју породицу у својој земљи.
Верујем да ће мајка чувати Србију као што чува своје дете.
Она жели Србију у којој њено дете има добру школу, посао, пристојну плату, сигурност и
перспективу. Србију из које не мора да оде да би остварило своје снове.
Зато желим да жене добију много већу одговорност тамо где се доносе најважније одлуке.
А сада једна порука и мојим колегама политичарима који су се годинама уморили од политике,
власти, парламента и доношења закона.
Господо, Богољуб вас сада шаље мало на одмор!
Много сте се уморили од доношења закона. Одморите мало.
Јесен је, стиже зима, а посла има преко главе.
Заврните рукаве, варјаче у руке!
Мешајте мало ајвар, мало пекмез, припремите паприке и туршију. Неће вам ништа фалити. Можда
вам промена после толико година проведених у политици и прија.
А женама Србије препустимо много више места за столом за којим се одлучује о будућности
наше земље.
Нека жене преузму већу одговорност за Србију.
Ја сам на својој листи већ почео:
60 ОДСТО ЖЕНА – 40 ОДСТО МУШКАРАЦА.
И да се разумемо — мушкарце не шаљемо све у пензију. И нама ће остати посла!
Али после деценија у којима су политиком углавном управљали мушкарци, неће нам пасти круна с
главе ако мало више послушамо наше мајке, супруге, сестре и ћерке.
А ако поједини политичари не знају шта ће са вишком слободног времена:
ВАРЈАЧЕ У РУКЕ, ГОСПОДО – АЈВАР ЧЕКА!
Шалу на страну, порука је озбиљна.
Када се у Народној скупштини гласа о закону, не гласа се само притиском на дугме.
Одлучује се о животима наших породица. О школама, радним местима, платама, пензијама,
здравству, привреди, селу и о томе хоће ли наша деца своју будућност градити у Србији или далеко од
својих родитеља.
Зато женама Србије дајем огромно поверење.
ЗАШТО СМО КРЕНУЛИ ИЗ ЦРНЕ ТРАВЕ?
Своју кампању нисмо случајно започели у Црној Трави.
Када смо били у цркви, после молитве, питао сам свештеника:
„Оче, колико данас овде живи породица?“
Одговорио ми је:
„Богољубе, овде живи 160 душа.“
Те речи – „160 душа“ – не излазе ми из главе.
Али када погледам Црну Траву, не видим само проблем.
ЈА У ЦРНОЈ ТРАВИ ВИДИМ АУСТРИЈУ.
На овим планинама видим потенцијал какав имају аустријски Алпи.
Видим ски-центре. Видим ваздушну бању. Видим здравствени туризам. Видим ловни и планински
туризам.
Видим хотеле, породичне фирме, производњу, нова радна места и поново пуне куће.
Обишао сам свет и видео шта су друге земље направиле од својих природних потенцијала.
Зато питам:
ЗАШТО ТО НЕ БИСМО МОГЛИ И МИ?
Али Црна Трава је истовремено и велико упозорење за целу Србију.
ДАНАС ЦРНА ТРАВА – А СУТРА?
Сутра то могу бити Врање, Лесковац, Зајечар, Ваљево, Зрењанин, Ниш и други наши градови и
општине ако не створимо услове да људи остану, раде, стварају породице и виде своју будућност у
Србији.
Данас нам више не умиру села. Умиру читаве општине.
Не смемо дозволити да оно што данас гледамо у Црној Трави сутра постане судбина других
делова Србије.
Црна Трава не сме да буде симбол Србије која нестаје.
Желим да буде пример Србије која се поново рађа и развија.
„Богољуб Карић – Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК“ предлаже посебан економски режим за
демографски најугроженија подручја Србије.
За компаније и предузетнике који дођу у такве крајеве, инвестирају, отворе производњу и запосле
људе, држава треба да размотри дугорочне пореске и друге олакшице, и до 30 година, у складу са
законом.
Не треба људима само говорити:
„Вратите се.“
Морамо створити услове да сами пожеле да кажу:
„ОВДЕ ЖЕЛИМ ДА ЖИВИМ. ОВДЕ ЖЕЛИМ ДА РАДИМ. ОВДЕ ЖЕЛИМ ДА
ПОДИЖЕМ СВОЈУ ДЕЦУ.“
То је економска промена за коју се залаже „Богољуб Карић – Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК“.
Не желим Србију из које мајке испраћају децу у свет.
Желим Србију у којој деца остају, а она која су отишла желе да се врате.
Желим да се живот врати у Црну Траву и у сваки град и село Србије.
Желим Србију која ће својим радом, инвестицијама, производњом, предузетништвом и знањем
тежити животном стандарду развијених европских земаља.
И зато поново кажем:
МАЈКАМА СРБИЈЕ ДАЈЕМ НЕОГРАНИЧЕНО ПОВЕРЕЊЕ.
ЖЕНЕ И МАЈКЕ СРБИЈЕ – ЧУВАЈМО СРБИЈУ КАО ШТО ЧУВАМО
СВОЈУ ДЕЦУ.
Богољуб Карић
Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК