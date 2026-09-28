Аутор фотографије Г.Н.

Драги грађани Србије,

Републичка изборна комисија донела је одлуку о проглашењу изборне листе:

БОГОЉУБ КАРИЋ – ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ – БК

Протекла два дана били су озбиљан испит за нас, наше кандидате и хиљаде грађана који су својим

потписима подржали нашу листу.

Од првог тренутка рекли смо:

ПРОВЕРИТЕ СВАКИ ПОТПИС.

ПРОВЕРИТЕ СВАКУ ОВЕРУ.

МИ НЕМАМО ШТА ДА КРИЈЕМО.

Нисмо тражили привилегију.

Тражили смо да институције раде свој посао, да закон важи једнако за све и да се одлука донесе на

основу чињеница и службене документације.

Зато данас не желимо да славимо победу над било ким.

Ово није победа Богољуба Карића над РИК-ом, нити победа једне странке над другом.

Ово је тренутак у којем институције треба да покажу да избори припадају грађанима Србије.

Захваљујем сваком човеку који нам је дао потпис подршке.

Посебно захваљујем онима који су ових дана остали мирни и говорили истину, без обзира на притиске које

су поједини наши потписници пријављивали нашем правном тиму.

А сада се ова прича завршава.

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Од данас говоримо о Србији.

О породицама.

О мајкама и очевима.

О нашој деци која одлазе из земље.

О пензионерима.

О пољопривредницима и радницима.

О привредницима.

О томе како Србија може да производи више, запошљава више и живи боље.

На нашој листи је 250 кандидата. Желимо да грађанима понудимо програм и људе, а да они на изборима

слободно одлуче коме верују.

Нека 25. октобра одлуче грађани Србије.

Мирно.

Достојанствено.

Демократски.

ПОРОДИЦА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ.

Богољуб Карић

Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК