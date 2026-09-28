БОГОЉУБ КАРИЋ – ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ – БК-ИСТИНА ЈЕ УТВРЂЕНА-ИДЕМО НА ИЗБОРЕ!
Аутор фотографије Г.Н.
Драги грађани Србије,
Републичка изборна комисија донела је одлуку о проглашењу изборне листе:
БОГОЉУБ КАРИЋ – ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ – БК
Протекла два дана били су озбиљан испит за нас, наше кандидате и хиљаде грађана који су својим
потписима подржали нашу листу.
Од првог тренутка рекли смо:
ПРОВЕРИТЕ СВАКИ ПОТПИС.
ПРОВЕРИТЕ СВАКУ ОВЕРУ.
МИ НЕМАМО ШТА ДА КРИЈЕМО.
Нисмо тражили привилегију.
Тражили смо да институције раде свој посао, да закон важи једнако за све и да се одлука донесе на
основу чињеница и службене документације.
Зато данас не желимо да славимо победу над било ким.
Ово није победа Богољуба Карића над РИК-ом, нити победа једне странке над другом.
Ово је тренутак у којем институције треба да покажу да избори припадају грађанима Србије.
Захваљујем сваком човеку који нам је дао потпис подршке.
Посебно захваљујем онима који су ових дана остали мирни и говорили истину, без обзира на притиске које
су поједини наши потписници пријављивали нашем правном тиму.
А сада се ова прича завршава.
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Од данас говоримо о Србији.
О породицама.
О мајкама и очевима.
О нашој деци која одлазе из земље.
О пензионерима.
О пољопривредницима и радницима.
О привредницима.
О томе како Србија може да производи више, запошљава више и живи боље.
На нашој листи је 250 кандидата. Желимо да грађанима понудимо програм и људе, а да они на изборима
слободно одлуче коме верују.
Нека 25. октобра одлуче грађани Србије.
Мирно.
Достојанствено.
Демократски.
ПОРОДИЦА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ.
Богољуб Карић
Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК