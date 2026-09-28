БОГОЉУБ КАРИЋ – ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ ПОСТУПИО ПО ЗАКЉУЧКУ РИК-а
Аутор фотографије Г.Н.
Богољуб Карић – Покрет снага Србије поступио је по закључку Републичке изборне комисије и тражену документацију доставио одмах по захтеву РИК-а.
Након извршених провера, Републичка изборна комисија утврдила је да листа „Богољуб Карић – Покрет снага Србије“ има 10.603 правно ваљане изјаве подршке грађана, што је више од законом прописаних 10.000 потписа потребних за проглашење изборне листе. РИК је утврдио да 449 достављених изјава није правно ваљано, али од Богољуба Карића и Покрета снага Србије није тражено да те потписе надокнађује, будући да листа и без њих има више од законског минимума.
Конкретан недостатак који је Богољуб Карић – Покрет снага Србије требало да отклони односио се на кандидаткињу под редним бројем 219. РИК је затражио да буде достављена потврда о њеном изборном праву или да кандидаткиња буде повучена са листе и да буде предложен други кандидат.
Богољуб Карић – Покрет снага Србије одмах је доставио тражено и заменио кандидаткињу. Тиме је поступљено по закључку Републичке изборне комисије знатно пре истека рока од 48 сати.
„Од првог тренутка говорили смо да немамо шта да кријемо и да желимо да се провери сваки документ. РИК је извршио проверу. Оно што је од нас додатно тражено доставили смо одмах. Сада очекујемо да институције заврше поступак у складу са законом“, поручио је Богољуб Карић.
Чињенице су јасне. Законски минимум потписа је испуњен. Захтев РИК-а је испуњен. Богољуб Карић – Покрет снага Србије очекује одлуку надлежне институције.
Богољуб Карић
Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК