БОГОЉУБ КАРИЋ, НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ„БОГОЉУБ КАРИЋ – ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ – БК“НАЈВЕЋА ФАБРИКА СРБИЈЕЈЕ СРПСКИ АГРАР БЕЗ КРОВА
Политичко обраћање из Лознице уочи парламентарних избора 25. октобра 2026.
Богољуб Карић, носилац изборне листе „Богољуб Карић – Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК“ на
парламентарним изборима 25. октобра 2026. године, поручио је у Лозници да програм
Покрета повезује породични капитализам, нову индустријализацију, снажан српски аграр,
сигурност пензионера и услове да млади остану, а наши људи из света да се врате у Србију.
ЛОЗНИЦА — ВУКОВ КРАЈ, ЦЕР, ГУЧЕВО И ДРИНА
Лозница и Јадар нису само географија.
Ово је Вуков крај. Ово је земља Цера, Гучева и Дрине. Земља домаћина и ратника који су кроз
векове бранили своју кућу, породицу и Србију.
У Тршићу је рођен Вук Стефановић Караџић. На Церу и Гучеву исписане су велике странице српске
историје. Наши преци су остављали њиве, породице и домове и одлазили да бране Србију.
Зато данас нико нема право да заборави њихове потомке — домаћине, раднике, пензионере,
младе и породице које овде живе и стварају.
ЛОЗНИЦА ЗНА ШТА ЗНАЧИ ВЕЛИКА ИНДУСТРИЈА
Лозница има снажну индустријску традицију. „Вискоза“ је у време највећег развоја запошљавала
више од 11.000 људи и била мотор читавог града и околине.
Не желим да враћамо фабрике прошлог века. Хоћу нову индустријализацију — модерне, чисте,
аутоматизоване фабрике, нове технологије, домаћу прераду и производе који могу да се продају
широм света.
Лозница не треба да живи од успомена на некадашњу индустрију. Она треба поново да буде велики
производни центар Подриња.
НИЈЕДНА КАП ДОМАЋЕГ МЛЕКА НЕ СМЕ БИТИ БАЧЕНА
Посебно ме боли положај произвођача млека.
Када домаћин устане пре зоре, нахрани стоку, очисти шталу, помузе краве и ради 365 дана у години, а
онда нема коме да прода млеко — то је пораз система.
Гледали смо произвођаче који су у знак протеста просипали млеко. То није само просуто млеко. То
је просут рад једне породице. То је просута инвестиција. То је угрожена будућност породичне фарме.
У СРБИЈИ КОЈУ ХОЋУ НЕЋЕ СЕ ПРОСИПАТИ НИЈЕДНА КАП ДОМАЋЕГ МЛЕКА
ЗАТО ШТО НЕМА КО ДА ЈЕ ОТКУПИ И ПРЕРАДИ.
Домаћи произвођач мора да има сигуран откуп, дугорочан уговор и тржиште.
Ако немамо довољно млекара — изградићемо их. Ако немамо довољно хладњача —
изградићемо их. Ако немамо довољно фабрика за прераду — изградићемо их.
Од нашег млека правићемо наш сир, маслац, јогурт, дечју храну и готов производ са српским
именом.
НАЈВЕЋА ФАБРИКА СРБИЈЕ ЈЕ СРПСКИ АГРАР БЕЗ КРОВА
То је суштина мог програма за српско село:
НАЈВЕЋА ФАБРИКА СРБИЈЕ ЈЕ СРПСКИ АГРАР БЕЗ КРОВА.
Њене производне хале су наше њиве. Њене фабрике су наше фарме, воћњаци и плантаже. Њени
носиоци су наши домаћини и породице које генерацијама живе од земље.
Таквом домаћину држава мора да помогне да произведе, преради и прода. Подстицаји морају бити
доступни српском сељаку, породичној фарми, домаћем предузетнику и индустријалцу.
Нећу Србију у којој домаће породичне фарме нестају, а онда купујемо храну произведену негде
другде.
ПОРОДИЧНИ КАПИТАЛИЗАМ — ГРАЂАНИН КАО СУВЛАСНИК СВОЈЕ СРБИЈЕ
Зато говорим о породичном капитализму.
Хоћу да сваки грађанин Србије постане сувласник дела националног богатства. Мој програм
предвиђа да сваки држављанин добије акције у вредности од 100.000 евра.
Не готовину — акције.
Наши преци нису Србију стварали, бранили и за њу гинули вековима да бисмо је ми данас продавали без
одговорности према грађанима и генерацијама које долазе.
СРБИЈА НИЈЕ НА ПРОДАЈИ.
Наше богатство морамо да чувамо, увећавамо и остављамо својој деци.
ОД СИРОВИНЕ ДО СРПСКОГ БРЕНДА
Богољуб Карић, носилац изборне листе „Богољуб Карић – Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК“, истиче да
се економски програм листе заснива на домаћој производњи, преради, новим фабрикама и већој
вредности српског производа.
ХОЋУ СРБИЈУ КОЈА ПРОИЗВОДИ, ПРЕРАЂУЈЕ И ИЗВОЗИ.
Мој програм предвиђа 300 великих националних пројеката и услове за 10.000 нових фабрика и
заједничких компанија.
Хоћу Србију у којој је циљ плата од 3.000 евра и пензија од 1.500 евра.
Хоћу да млади остају. Хоћу да се наши људи из света враћају. Хоћу да Србија буде земља у коју
људи долазе да живе, инвестирају, раде и подижу породице.
Нећу Србију која своје богатство извози као сировину, а затим купује туђи готов производ. Хоћу
домаћу прераду.
Од српског млека — српски сир. Од наше малине — готов производ. Од нашег воћа — сок,
концентрат, дечју храну и бренд. Од наше пшенице и кукуруза — производе веће вредности.
Хоћу да српски производ и српски бренд буду на трпезама Москве, Париза, Лондона, Пекинга и
Њујорка.
БОГОЉУБОВА СРБИЈА — ДА СЕ БОЉИТАК ОСЕТИ У СВАКОЈ КУЋИ
Не говорим о нечему што нисам видео. Деценијама сам радио и стварао на различитим светским
тржиштима. Знам шта значе инвестиција, фабрика, тржиште, технологија и конкуренција.
Хоћу Србију која ће својим радом, знањем и производњом постати једна од економски
најснажнијих земаља региона.
Али богатство државе нема смисла ако га не осети породица.
Да га осети сељак. Да га осети радник. Да га осети пензионер. Да га осети студент. Да га осети свака
кућа у Лозници, Јадру, Подрињу и целој Србији.
То је Богољубова Србија коју хоћу:
ДОМАЋИНСКА.
ПОРОДИЧНА.
ПРОИЗВОДНА.
БОГАТА.
Србија у којој се домаће млеко не просипа. Србија у којој се наша сировина прерађује у наш готов
производ. Србија у којој домаћин живи од свога рада. Србија у којој млади остају, а наши људи се
враћају.
НАЈВЕЋА ФАБРИКА СРБИЈЕ ЈЕ СРПСКИ АГРАР БЕЗ КРОВА.
ПОРОДИЦА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ.
ЖИВЕЛА ЛОЗНИЦА!
ЖИВЕЛА СРБИЈА!
НА МНОГАЈА ЛЕТА!
Богољуб Карић
Носилац изборне листе „Богољуб Карић – Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК“