БОГОЉУБ КАРИЋ:НЕКА 25. ОКТОБРА ГРАЂАНИ КАЖУ ДА ЛИ ЈЕ 39% НАУЧНА ФАНТАСТИКА
Прочитао сам коментаре поводом моје изјаве да Покрет снага Србије – БК очекује 39 одсто гласова.
Нисам се наљутио. Напротив — хвала свима који говоре о нама, па и онима који нам се подсмевају.
Само бих поставио једно једноставно питање:
Зашто би у демократији било смешно када неко изађе пред народ са великим циљем?
Ја сам рекао 39 одсто. То је моје политичко очекивање и циљ. Не тражим ни од једног аналитичара, професора или политичара да ми верује. 2004. године све агенције су ме частиле са 1–2 одсто. Ја сам добио петину гласова Србије. Данас сам забрањен у свим медијима, укључујући и оне који имају законску обавезу да ме преносе. За агенције које се баве истраживањима ја сам умро одавно, то јасно говори о страху досадашњих политичара да су досадили својој породици и грађанима. Највећи број новинара и аналитичара бацио је мозак на отаву и прихватио слугарски посао. Само сте били слободни на БК ТВ и другим мојим медијима, то се и данас препричава.
- октобра грађани Србије ће рећи колико вредимо.
Поштујем професоре, новинаре, посланике и сваког човека који поштено ради свој посао. Али тражим исто поштовање према предузетнику, раднику, сељаку и домаћину — према људима који производе, запошљавају, пуне буџет Србије, инвестирају, извозе и плаћају порезе из којих се финансира држава.
Ја у јавни живот нисам дошао да тражим радно место.
У послу сам више од пола века. Моје идеје су се много пута у почетку чиниле немогућим. Први интернет, БК ТВ, мобилна телефонија у време херметичких санкција — једном речју, како је написао новинар НИН-а у прошлом веку, десиле су се две економске револуције: Титова индустријализација и технолошка револуција коју су БРАЋА КАРИЋ донела Југославији. Зато ме реч „научна фантастика“ не вређа.
Не желим да се са било ким надмећем у увредама.
Хајде да се надмећемо у идејама.
Покажите грађанима своје програме. Ми ћемо показати свој.
— Колико нових фабрика?
— Колико нових радних места?
— Како задржати младе?
— Како повећати производњу?
— Како оживети српско село?
— Како обезбедити достојанствен живот пензионерима?
— Како направити државу у којој закон важи једнако за свакога?
— Како обезбедити Србији СИСТЕМ?
— Како да професија политичар буде и кривично одговорна за обећања која износи у кампањи?
— Како да тужиоце и судије бирају грађани, а не власт?!
Има много тога, драги моји, у мом програму.
О томе желим да разговарам.
А што се тиче тврдњи да сам нечији политички пројекат — нека они који то тврде понуде доказе. Ја не излазим на изборе ни против фирме СТУДЕНТИ, ни против СНС.
Излазим пред грађане Србије, својим именом, својим програмом и својом одговорношћу.
Желим Србију у којој после избора неће бити непријатеља, већ политичких противника, који морају да седну за исти сто, када је у питању интерес земље.
Можда ћемо добити 39 одсто.
Можда ћемо добити више.
Можда мање.
То не одлучујем ја.
То не одлучују аналитичари.
То одлучују — грађани Србије.
Најважније за нашу Србију је да ће Богољуб Карић и ПСС-БК остати вечно у политичком животу Србије. Већ данас имамо три Богољуба у породици, а даће Господ Бог да их буде и више. Зато се треба привикавати на породицу и Богољубе који сигурно долазе да учине Србију другом Аустријом.
Зато сачекајмо 25. октобар.
А до тада — мање подсмеха, више програма.
С поштовањем,
Богољуб Карић
Носилац листе „Богољуб Карић – ПСС-БК“
О аутору
Породичан човек. Пионир и реформатор капитализма у Југославији и Русији у време председника Михаила Горбачова. Визионар и миротворац, номинант за Нобелову награду 2004. године. Градитељ. Филантроп. Архитекта новог економског светског поретка. Председник Међународног комитета „Никола Тесла“. Експерт УН Програма за одрживи развој. Члан УН Глобал Маркетплаце-а. Члан Њујоршке академије наука. Добитник више почасних доктората међународних универзитета. Председник Удружења индустријалаца и предузетника Републике Србије. Фармер, који се бави сточарством, воћарством и пољопривредом. Оријентисан на органски узгој и здраву храну.