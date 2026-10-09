САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ БОГОЉУБ КАРИЋ У НИШУ СРБИЈА МОРА ДА ПОБЕДИ БЕЛУ КУГУ —СВАКА ПОРОДИЦА МОРА ДА ИМА КРОВ НАД ГЛАВОМ!
Аутор фотографије Г.Н.
Богољуб Карић, носилац изборне листе „Богољуб Карић – Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК“, током
данашње посете Нишу разговарао је са грађанима и представио седму тачку програма
„Богољубова Србија“, посвећену породици, демографији и социјалној сигурности. Према Карићевим
речима, окупљени Нишлије изразили су пуну подршку представљеним мерама. Нагласио је да се
програм односи на све грађане Србије — од Ниша и југа земље до сваког села и града.
„Данас сам у Нишу разговарао са грађанима и породицама о томе како да млади имају дом, посао и
сигурну будућност. Овај програм није само за Ниш. Он је за целу Србију — да наша села живе, да наши
људи остају, а они који су отишли имају разлог да се врате“, поручио је Карић.
„Породица је снага Србије! Хоћу да млади свој живот планирају у Србији. Да овде имају посао, стварају
породице, подижу децу и граде своју будућност. Не прихватам да младима највећа препрека за брак и
рађање деце буде то што немају свој стан или сигуран посао. Не прихватам да наша деца одрастају са
уверењем да је једини пут до бољег живота одлазак из Србије“, поручио је Карић.
Он је нагласио да борба против беле куге мора бити један од националних приоритета, али да се демографски
проблеми не могу решавати одвојено од економског развоја и животног стандарда.
„Србија мора да победи белу кугу! Али то нећемо постићи само причом о рађању деце. Морамо да
створимо услове да млади имају посао, кров над главом и сигурност за своју породицу. Не можемо
очекивати да нам се рађа више деце ако млади не знају где ће живети, од чега ће издржавати породицу и
каква будућност чека њихову децу.“
Као једну од централних мера седме програмске тачке, Карић је представио предлог националног
стамбеног програма који предвиђа 500.000 станова за породице које немају решено стамбено питање.
„Хоћу Србију у којој ниједна породица неће остати без крова над главом! Кров над главом није луксуз.
То је основа породичне сигурности. Мој програм предвиђа 500.000 станова за породице којима је дом
најпотребнији. Не преко веза, познанстава и партијских спискова, него по јавним, јасним и проверљивим
критеријумима.“
Према представљеном предлогу, у реализацији стамбеног програма учествовали би држава, локалне
самоуправе, грађевинске компаније, банке и инвеститори, уз јасна правила финансирања, расподеле и
контроле. Финансијски и правни модел програма били би разрађени пре примене.
Карић је посебно указао на потребу оживљавања српских села, у којима морају постојати услови за
савремен живот и рад.
„Нећу Србију у којој се села празне, школе затварају, а куће остају без деце. Хоћу да свако село има пут,
воду, канализацију, поуздану струју и интернет. Да породица има школу, вртић, амбуланту и могућност да
живи од свог рада. Наше село не сме да буде место из којег се одлази зато што недостају основни услови
за живот.“
Говорећи о одласку младих и повратку наших људи из иностранства, Карић је истакао да Србија мора да
понуди конкретне услове за повратак читавих породица.
„Хоћу да наши људи остају у Србији, а да они који су отишли имају разлог и услове да се врате. Наши људи у
свету су велико богатство Србије. Њихово знање, искуство и капитал могу да помогну развоју наше
земље. Али повратак породице није само повратна авионска карта. Породици су потребни посао, дом,
вртић, школа и сигурност. Све то морамо да решавамо заједно.“
Карић је нагласио да породична и социјална сигурност морају бити повезане са развојем привреде, новим
радним местима и растом животног стандарда. Подсетио је да његов економски програм поставља циљ
просечне плате од 3.000 евра и пензије од 1.500 евра.
„Хоћу Србију у којој запослени имају плату од које могу достојанствено да живе и издржавају породицу,
а пензионери сигурну старост. Мој циљ је просечна плата од 3.000 евра и пензија од 1.500 евра. То су
циљеви које морамо да остварујемо развојем привреде, новим фабрикама, инвестицијама и боље
плаћеним радним местима. Без снажне економије нема ни снажне породице.“
Посебан део програма односи се на предлог стварања додатног личног капитала током радног века.
Карић предлаже да се за сваку годину рада на име запосленог издваја једна додатна, тринаеста плата, која
би се чувала у личном фонду. После 40 година рада, запослени би тако имао капитал у вредности 40
издвојених плата, поред редовне пензије.
„Једна година рада — једна плата у личном фонду. Четрдесет година рада — четрдесет плата! Хоћу да
човек који је читав живот радио, стварао и подизао породицу има сигурну и достојанствену старост. То није
замена за пензију. То је додатни лични капитал који човек ствара током свог радног века и који остаје
његов.“
Програм предвиђа и посебну социјалну заштиту бораца, са предложеним гарантованим прагом укупних
месечних примања од 1.500 евра за борце старије од 65 година и оне који више нису способни за рад.
Према моделу изложеном у програму, држава би доплаћивала разлику до предвиђеног износа, а не
исплаћивала исти додатни износ сваком кориснику.
„Хоћу да наши борци имају сигурна месечна примања од 1.500 евра. Оно што борац прима није милостиња,
него стечено право. Држава не сме да заборави људе који су је бранили, као што не сме да заборави ни оне
који су читав живот радили и стварали.“
Карић је нагласио да су ове мере део шире визије породичног капитализма, коју заступа као основу свог
економског и друштвеног програма. Тај концепт предвиђа да грађани, поред прихода од рада и пензија,
стекну и наследни удео у делу националног богатства Србије.
„Мој породични капитализам значи да грађанин не буде само гласач и порески обвезник, већ и сувласник
дела националног богатства Србије. Хоћу да свака породица има свој дом, да човек има посао и сигурну
старост, али и да наши људи имају свој удео у богатству земље коју су генерације стварале.
Богатство Србије морамо да чувамо, развијамо и увећавамо, али и да омогућимо да у њему учествују
њени грађани. То је суштина породичног капитализма.“
На крају представљања седме програмске тачке, Карић је поручио да су породица, демографски
опоравак, привредни развој и социјална сигурност међусобно повезани.
„Моја визија је једноставна. Хоћу Србију у којој деца одрастају у сигурним домовима, млади имају
услове да стварају породице, наши људи остају и враћају се, села поново живе, а старији имају
достојанствену старост.
„Програм који сам данас представио Нишлијама јесте програм за целу Србију — да се бољитак осети у
свакој породици, сваком селу и сваком граду“, закључио је Карић.
ХОЋУ СРБИЈУ КОЈА РАДИ, ГРАДИ И РАЂА!
ПОРОДИЦА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ!
Живела Србија! На многаја љета!
Воли вас ваш Богољуб.“
Богољуб Карић
Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК
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