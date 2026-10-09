ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ-БК
Аутор фотографије Г.Н.
А Д В О К А Т
мр Милорад Д. Пањевић
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З А Х Т Е В
за достављање информација о методологији утврђивања квота за парламентарне изборе 2026.
године и условима прихватања високих улога
Поштовани,
Обраћам вам се као пуномоћник господина Богољуба Карића, носиоца изборне листе Покрет снага
Србије – Богољуб Карић за парламентарне изборе 2026. године, да ми на основу члана 36 Закона о
адвокатури у року од три дана доставите информације о методологији утврђивања квота за парламентарне
изборе 2026. године и условима прихватања високих улога, у вези са понудом политичког клађења коју
је ваша компанија објавила за парламентарне изборе заказане за 25. октобар 2026. године.
Према информацијама добијеним од мог клијента, у оквиру ваше понуде за изборну листу „Богољуб
Карић – Покрет Снага Србије“ објављена је граница од 0,84% гласова, уз квоте 1,90 за резултат испод
наведене границе и 1,80 за резултат изнад ње, према приказу доступном 8. октобра 2026. године.
Господин Богољуб Карић располаже резултатима истраживања и анализа изборног расположења које,
према њему доступним информацијама спроводе међународни истраживачки и аналитички тимови из
Сједињених Америчких Држава, Израела и Европе. Ти резултати значајно одступају од границе коју сте
објавили, па господин Богољуб Карић оправдано очекује да му доставите додатне информације ради
објашњења следећих питања:
И. У вези са методологијом одређивања изборних граница молимо вас да нам доставите информацију на
следеће околности:
- На основу којих критеријума је за изборну листу нашег клијента утврђена граница од 0,84%?
- Да ли се приликом формирања политичких квота користе независна истраживања јавног мњења,
интерне аналитичке процене, подаци о уплатама или други извори?
- Да ли је методологија јединствена за све изборне листе и да ли се примењује без политичког или другог
спољног утицаја?
- Ко је овлашћен да одобрава измене политичких граница и квота и да ли постоји евиденција тих измена?
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- Да ли ваша компанија има механизам за преиспитивање објављене границе када добије нове
релевантне податке?
Наравно, не тражимо откривање пословних тајни, већ објашњење општих критеријума и поступка којим се
обезбеђује доследност и интегритет понуде.
ИИ. У вези са условима прихватања високих улога обавештавамо вас да господин Богољуб Карић
разматра могућност учешћа у објављеној понуди са значајним сопственим средствима, при чему се
као хипотетички износ за правну и финансијску анализу разматра 10.000.000 евра, за исход да изборна
листа оствари више од 0,84% гласова. Напомињемо да ово не представља обавезујућу понуду за
закључење опкладе, нити налог за уплату. С тим у вези молимо да нам доставите следеће информације:
- Да ли је дозвољено да носилац изборне листе лично учествује у клађењу на изборни резултат своје
листе?
- Који су максимално дозвољени појединачни улог и максимална исплата за ово конкретно тржиште?
- Да ли је могуће посебно уговорити услове за улог који премашује уобичајене лимите, у складу са
законом и одобреним правилима?
- Да ли прихватање таквог улога подразумева задржавање објављене квоте?
- Под којим околностима опклада може бити одбијена, поништена или исплата ограничена?
- Који званични изборни резултат представља основ за утврђивање исхода и исплату?
ИИИ. Питање интегритета политичког клађења.
Имајући у виду јавни значај избора и могућност да грађани погрешно протумаче кладионичарске границе
као резултате истраживања јавног мњења, молимо да нам доставите информацију да ли ваша компанија
јавно указује на разлику између кладионичарске понуде и научно заснованих истраживања изборног
расположења. Нашег клијента посебно интересује да ли постоје интерне процедуре за спречавање
непримереног утицаја трећих лица на формирање политичких квота.
ИВ. Приликом одређивања рока од три дана у коме очекујемо одговор имали смо у виду датум
одржавања избора, па вас молимо да одговор доставите у наведеном року.
Наш клијент задржава право да, након разматрања вашег одговора, затражи додатна разјашњења од
надлежних органа и регулаторних институција, у складу са законом.
Циљ овог обраћања јесте правна сигурност, транспарентност и једнака примена правила на све учеснике
парламентарних избора.
С поштовањем,
У Београду, 8.10.2026.године пуномоћник Богољуба Карића
адв. мр Милорад Пањев