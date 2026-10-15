БОГОЉУБ КАРИЋ: РАШКА И НОВИ ПАЗАР МОГУ ДА ПОСТАНУ ВЕЛИКИ ЕКОНОМСКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
Аутор фотографије Г.Н.
Носилац изборне листе „Богољуб Карић – Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК“ говорио о организацији Покрета у Војводини и представио своју визију развоја Рашке области.
Нови Сад – Рашка, 14. октобар 2026.
Богољуб Карић боравио је у Новом Саду, где се састао са члановима, симпатизерима и организаторима Покрета СНАГА СРБИЈЕ – БК.
Током разговора било је речи о даљем организовању Покрета и формирању преосталих локалних одбора у Војводини.
Карић је оценио да су сусрети са грађанима показали велико интересовање за програм економског развоја, породичног капитализма и нове индустријализације Србије.
Говорећи о анкетама које се појављују на друштвеним мрежама, Карић је навео да су поједина интернет гласања показивала подршку његовој листи од преко 23%, а у неким случајевима и преко 30%. Реч је о резултатима појединачних онлајн анкета, а не о репрезентативним истраживањима јавног мњења.
РАШКА — ОД ВЕЛИКЕ ИНДУСТРИЈЕ ДО НОВИХ ФАБРИКА
Након посете Новом Саду, Карић је најавио одлазак у Рашку, где ће разговарати са грађанима и представити програм регионалног развоја.
„Рашка је крај великих радника, домаћина и индустријске традиције.
Овде је колевка српске државе: Рашка је дала име првој српској средњовековној држави, а надомак данашњег Новог Пазара био је Рас, престоница Немањића, који је заједно са Сопоћанима, Ђурђевим ступовима и Петровом црквом данас на листи светске баштине УНЕСЦО- а.
Некада су рударство и металска индустрија овде запошљавали хиљаде људи. Фабрика магнезијума „Бела Стена“, „Етекс“ и други производни капацитети били су важан део привредног живота.
Хоћу да Рашка поново има модерну индустрију, нове фабрике, добро плаћене послове и услове да млади овде стварају породице.
Не желим да наши људи одлазе зато што у свом завичају не могу да живе од свога рада.“
НОВИ ПАЗАР — ПРЕДУЗЕТНИЧКА СНАГА КОЈА МОРА ДА ДОБИЈЕ НОВУ ПРИЛИКУ
Карић је посебно истакао значај Новог Пазара као центра предузетништва, текстилне индустрије, производње обуће, намештаја и трговине.
„Нови Пазар има људе који знају да раде, производе, тргују и стварају породичне компаније.
Мој дугогодишњи предлог је да Рашка и Нови Пазар постану својеврстан економски Хонгконг Србије.
То подразумева посебне развојне подстицаје, повољније услове за инвестиције, брже административне поступке, подршку породичним компанијама и модерне индустријске зоне.
Желим да овде долазе инвеститори, али и да наши домаћи предузетници имају услове да шире своје фабрике и запошљавају нове раднике.
Хоћу да производи из Рашке и Новог Пазара стижу на тржишта Европе и света под сопственим брендовима.“
РЕГИОНАЛИЗАЦИЈА КОЈА ДОНОСИ ПОСАО И СИГУРНОСТ
Карић је нагласио да регионализација, према његовом програму, не значи само нову административну поделу, већ преношење развојних могућности у све делове Србије.
„Рашка област мора да има своје место у економском развоју Србије.
Морамо да обезбедимо инфраструктуру, индустријске зоне, приступ повољним кредитима и услове за развој породичних предузећа.
Хоћу да млади остају у Рашкој и Новом Пазару, а да се наши људи који су отишли у свет враћају са знањем, искуством и капиталом.
Хоћу Србију у којој се фабрике не отварају само у неколико великих градова, већ у сваком региону који има људе, знање и вољу да ради.
То је суштина мог програма: нова производња, нова радна места и економски развој који се осећа у свакој породици.“
Хоћу Србију која ради, гради и рађа!
Породица је снага Србије!
Живела Рашка! Живео Нови Пазар!
Живела Србија! На многаја лета!
Воли вас ваш Богољуб.
Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК
Богољуб Карић
Носилац листе Покрет снага Србије – БК
О АУТОРУ
Породичан човек. Пионир и реформатор капитализма у Југославији и Русији у време председника Михаила Горбачова. Визионар и миротворац, номинант за Нобелову награду 2004. године. Градитељ. Филантроп. Архитекта новог економског светског поретка. Председник Међународног комитета „Никола Тесла“. Експерт УН Програма за одрживи развој. Члан УН Глобал Маркетплаце-а. Члан Њујоршке академије наука. Добитник више почасних доктората међународних универзитета. Председник Удружења индустријалаца и предузетника Републике Србије. Фармер, који се бави сточарством, воћарством и пољопривредом. Оријентисан на органски узгој и здраву храну.
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