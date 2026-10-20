БОГОЉУБ КАРИЋ О ПОЛОЖАЈУ ПЕНЗИОНЕРА: ДОСТОЈАНСТВЕНАСТАРОСТ, БЕСПЛАТНИ ЛЕКОВИ И ГОДИШЊИ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕД
Аутор фотографије Г.Н.
На сусрету у централи ПСС–БК представљени предлози за здравствену заштиту, сигурније пензије и
учешће грађана у националном богатству.
У централи Покрета снага Србије – БК данас смо примили групу пензионера који су дошли да се учлане
у наш покрет. Разговарали смо о пензијама, трошковима лекова, чекању на лечење и доприносу
генерација које су градиле Србију.
Био је то емотиван сусрет. И сам сам пензионер. Посебно ме погађају сведочења људи који велики
део пензије издвајају за терапију, одлажу друге основне трошкове да би купили лекове или месецима
чекају преглед.
Генерације које су градиле фабрике, путеве, школе и болнице заслужују сигурност, поштовање и
доступно лечење.
Представио сам наш предлог да лекови буду бесплатни за све грађане, да се уклоне листе чекања за
прегледе и да сваки грађанин једном годишње има бесплатан превентивни преглед, уз дијагностику
примерену годинама и здравственом стању.
Боље спречити него лечити. Правовремено откривена болест значи већу могућност успешног лечења,
мање патње за породицу и мање оптерећење здравственог система. За остварење ових предлога
потребни су јасан план финансирања, довољно здравствених радника, опрема и боља организација.
Наши данашњи гости говорили су и о предузећима у којима су провели радни век. Изразили су велику
подршку програму породичног капитализма, у којем виде прилику да учествују у власништву над
богатством које су стварали.
Предлог ПСС–БК је да сваки држављанин Србије добије акције у вредности од 100.000 евра у
националном богатству, према јасним законским правилима и јавно проверљивој процени вредности
имовине.
Наши саговорници поручили су да имовина коју су стварале генерације не сме бити предмет
неодговорног располагања и продаје без објашњења грађанима. Националним богатством мора
се управљати транспарентно, у јавном интересу, уз одговорност за сваку одлуку.
Разговарали смо и о економској основи сигурних пензија. За њихов трајан раст потребни су већа
производња, више запослених, боље зараде и редовна уплата доприноса. Зато наш програм повезује
отварање 10.000 производних предузећа са јачањем пензијског система.
Предлажемо смањење бирократије и једноставније поступке у државној управи. Запосленима чија би
радна места била обухваћена реорганизацијом треба обезбедити преквалификацију и прелазак на друге
послове. Предлог обухвата и смањење броја посланика са 250 на 125, уз неопходне уставне
промене, као и владу са 12 министарстава.
Програмски циљ су плате од 3.000 и пензије од 1.500 евра. Остваривање тих циљева захтева
објављене рокове, изворе финансирања и мерљиве кораке. Очекиване уштеде у управи и јавним
предузећима такође морају бити поткрепљене проверљивом рачуницом.
Зато инсистирам да ниједан политичар више не сме да лаже пензионере. Инсистирам и на томе да
политичари морају кривично одговарати за обећања дата грађанима која не испуне.
Захвалан сам људима који су данас дошли и отворено говорили о свом животу. Њихова искуства
заслужују пажњу, а сваки изнети предлог озбиљну разраду и јавну проверу.
Достојанствена старост подразумева пензију од које може да се живи, доступне лекове и
преглед на време.
Живели пензионери! На многаја лета!
Богољуб Карић
Носилац листе Покрет снага Србије – БК
О А У Т О Р У
Породичан човек. Пионир и реформатор капитализма у Југославији и Русији у време председника Михаила Горбачова. Визионар и
миротворац, номинант за Нобелову награду 2004. године. Градитељ. Филантроп. Архитекта новог економског светског
поретка. Председник Међународног комитета „Никола Тесла“. Експерт УН Програма за одрживи развој. Члан УН Глобал
Маркетплаце-а. Члан Њујоршке академије наука. Добитник више почасних доктората међународних универзитета. Председник
Удружења индустријалаца и предузетника Републике Србије. Фармер, који се бави сточарством, воћарством и пољопривредом.
Оријентисан на органски узгој и здраву храну
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