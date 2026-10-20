БОГОЉУБ КАРИЋ У БАЈИНОЈ БАШТИ И УЖИЦУ:НЕ ТРАЖИМО ТУЂЕ, НЕ ДАМО СВОЈЕ!ТАЧКА 11 ПРОГРАМА „БОГОЉУБОВА СРБИЈА“
Аутор фотографије Г.Н.
Богољуб Карић, носилац листе Покрет снага Србије – БК
Богољуб Карић, носилац изборне листе „Богољуб Карић – Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК“, боравио је данас у посети Бајиној Башти, Ужицу и члановима Покрета снага Србије, где је представио једанаесту тачку програма „Богољубова Србија“, посвећену спољној политици, дијаспори и међународној сарадњи. Програм полази од мира као првог услова, од Србије која разговара са свим државама света, а одлуке доноси сама, од мирне и упорне дипломатске борбе за Косово и Метохију и од наших људи у свету као велике снаге Србије.
„Хоћу Србију која разговара са свима, а увек бира оно што је најбоље за њен народ. Србија не сме да буде ничији сателит! Хоћу да разговарамо са свима, али да одлучујемо сами, у интересу Србије“, поручио је носилац листе Покрет снага Србије Богољуб Карић.
Према програму, мир је први услов за све остало: Србија бира свој интерес, а не туђе сукобе.
„За нашу визију не треба више да страдамо, гинемо и ратујемо.
За њу треба да се рађамо, радимо и радујемо.“
Носилац листе Покрет снага Србије Богољуб Карић сматра да се интереси Србије бране знањем, пријатељствима и јаком дипломатијом у центрима у којима се доносе одлуке. У подкасту „Квадрат по квадрат“ рекао је:
„Нама треба величанствен лоби у Бриселу, Лондону, Паризу, Берлину, у Вашингтону. Ту се решавају питања нашег Косова. Ту се решавају питања наше Србије. Нама треба мир! Не треба нам никакав сукоб, никакав рат. Ми морамо да будемо са свима одлични и да људи виде у нама своје пријатеље. Србин не сме пушку да носи. Ми смо носили пушке за друге људе, за туђе интересе.“
Посебан део једанаесте тачке посвећен је Косову и Метохији. Став носиоца листе Покрет снага Србије Богољуба Карића је да се интереси Србије у вези са Косовом и Метохијом бране дипломатски и мирно, уз сталну подршку српском народу који тамо живи.
„Косово и Метохију чувамо миром, јаком дипломатијом
и подршком нашим људима који тамо живе.“
„Косово и Метохију нећемо бранити само говорима. Хоћу да наша дипломатија ради сваког дана и да наши људи тамо живе безбедно“, истакао је носилац листе Покрет снага Србије Богољуб Карић.
Други стуб ове програмске тачке су наши људи у свету. Програм их не види само као дознаке, већ као знање, искуство, капитал и везу Србије са светом. Говорећи о одласку младих из земље, носилац листе Покрет снага Србије Богољуб Карић поручио је у емисији „Прави одговор“:
„Па народе, отворите очи! Ми не извозимо јабуку и шљиву.
Ми извозимо дете, извозимо мозак и срце, душу нашу!“
Деци која одлазе носилац листе Покрет снага Србије Богољуб Карић нуди и конкретан мост ка домовини: да се нашим људима у свету омогући оснивање јоинт вентуре компанија, обавезно на територији Србије, а и у другим земљама. Кроз такве компаније заједничке производе могли би да пласирају у целом свету, а пре свега у Србији и у земљама у којима живе.
„Нашим људима у свету отварам врата да се врате, улажу и стварају у Србији. Ако се враћате кући, дочекаће вас један човек, а не десет шалтера“, поручио је носилац листе Покрет снага Србије Богољуб Карић нашој дијаспори.
Програм предвиђа и да дипломатија буде у служби домаће привреде: амбасаде Србије конкретно би помагале нашим фирмама да дођу до стандарда, партнера, купаца и страног тржишта.
„Хоћу да се наши људи из света враћају и улажу у Србију, а да наше фирме продају своје производе широм света“, навео је носилац листе Покрет снага Србије Богољуб Карић.
На крају посете Бајиној Башти, Ужицу и члановима Покрета, носилац листе Покрет снага Србије Богољуб Карић поручио је:
„НЕ ТРАЖИМО ТУЂЕ! НЕ ДАМО СВОЈЕ!
ЖИВЕЛА СРБИЈА! НА МНОГАЈА ЉЕТА!
ВОЛИ ВАС ВАШ БОГОЉУБ!“
Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК
Богољуб Карић
Носилац листе Покрет снага Србије – БК
О аутору
Породичан човек. Пионир и реформатор капитализма у Југославији и Русији у време председника Михаила Горбачова. Визионар и миротворац, номинант за Нобелову награду 2004. године. Градитељ. Филантроп. Архитекта новог економског светског поретка. Председник Међународног комитета „Никола Тесла“. Експерт УН Програма за одрживи развој. Члан УН Глобал Маркетплаце-а. Члан Њујоршке академије наука. Добитник више почасних доктората међународних универзитета. Председник Удружења индустријалаца и предузетника Републике Србије. Фармер, који се бави сточарством, воћарством и пољопривредом. Оријентисан на органски узгој и здраву храну.
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