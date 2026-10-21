Носилац листе „Александар Вучић – Уједињена Србија“ Александар Вучић у хали крај Мораве одржао предизборни скуп
Избори 2026.
Носилац листе „Александар Вучић – Уједињена Србија“ Александар Вучић јуче је у препуној хали крај Мораве одржао предизборни скуп на коме је најавио нове инвестиције у Чачку уколико постане премијер. Вучић је рекао да ће у том случају Чачак следеће године почети изградња нове Опште болнице вредне 120 милиона евра, док је завршетак затвореног базена прогнозирао за 2028. годину.