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Носилац листе „Александар Вучић – Уједињена Србија“ Александар Вучић у хали крај Мораве одржао предизборни скуп

Autor: Datum objavljivanja: oktobar 21, 2026 Kategorija: Друштво, Политика | komentara : 0

Избори 2026.
Носилац листе „Александар Вучић – Уједињена Србија“ Александар Вучић јуче је у препуној хали крај Мораве одржао предизборни скуп на коме је најавио нове инвестиције у Чачку уколико постане премијер. Вучић је рекао да ће у том случају Чачак следеће године почети изградња нове Опште болнице вредне 120 милиона евра, док је завршетак затвореног базена прогнозирао за 2028. годину.

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