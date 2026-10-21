САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТБОГОЉУБ КАРИЋ:ПЕНЗИОНЕРИ, ИДЕМО ЗАЈЕДНО!ПРОСЕЧНА ПЕНЗИЈА ОД 1.500 ЕВРА!ХОЋУ ДА ИМАТЕ СИГУРАН И СТАБИЛАН ЖИВОТ
Аутор фотографије Г.Н.
Богољуб Карић, носилац листе Покрета Снага Србије – БК
Богољуб Карић, носилац изборне листе „Богољуб Карић – Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК“, поручује да пензионери заслужују сигурност, доступно лечење и достојанствен живот. Програм „Богољубова Србија“ поставља циљ просечне пензије од 1.500 евра и предвиђа бесплатно здравство, лекове и негу, као и долазак медицинског тима у дом старијих, непокретних и тешко болесних грађана.
„Пензионери, идемо заједно! Ви сте градили ову земљу, радили, стварали и подизали породице. Хоћу да имате сигурну старост, да можете да живите од своје пензије и да добијете лекара и лек када су вам потребни. Да будете мирни и да знате да неко брине о вама“, поручује носилац листе Покрета Снага Србије – БК Богољуб Карић.
У обраћању пензионерима на снимку, носилац листе Покрета Снага Србије – БК Богољуб Карић истакао је да жели да им обезбеди сигуран и стабилан живот. Ту поруку повезује са циљевима свог економског и здравственог програма.
„Мој циљ је просечна пензија од 1.500 евра. Да пензионер плати рачуне, купи оно што му треба и да му остане да обрадује децу и унуке. Да може да планира свој живот. Наши старији су то својим радом заслужили!“
Просечна пензија од 1.500 евра –
сигуран и стабилан живот за наше пензионере
Носилац листе Покрета Снага Србије – БК Богољуб Карић наглашава да веће пензије морају да имају ослонац у снажнијој привреди, новим радним местима и већој производњи.
„Ја цео живот радим, градим, запошљавам и стварам. Знам како се покреће посао и како се ствара нова вредност. Хоћу да доведемо инвеститоре, отварамо фабрике и запослимо људе. Да наша деца раде у Србији, да имају добре плате, а њихови родитељи сигурне и веће пензије. Тако се чува породица и тако се подиже Србија.“
Посебан део програма посвећен је здравственој сигурности. Предвиђени су бесплатни прегледи, лечење, лекови и нега, уз правило да нико не остане без помоћи зато што у тренутку болести нема новца.
„Здравље је светиња! Када се човек разболи, мора да добије помоћ. Хоћу да пензионер добије преглед и терапију на време. Да зна који лекар га води, када долази на контролу и коме може да се обрати. Не сме човек да остане без лека зато што нема новца да га купи.“
Програм предвиђа и превентивне прегледе на које би грађани добијали позив са конкретним датумом, временом и местом прегледа.
„Хоћу да чувамо људе док су здрави. Да их позовемо на преглед и проверимо њихово здравље на време. Да иза тог позива стоји заказан термин. Човек треба да зна када долази и ко га чека.“
Бесплатни прегледи, лечење, лекови и нега –
Доктор до куће, и у граду и у селу
За старије, непокретне и тешко болесне програм предвиђа услугу „Доктор до куће“, како би медицинска помоћ била доступна и онима који тешко могу да дођу до здравствене установе.
„Ако наш старији човек не може да дође до лекара, организоваћемо да медицински тим дође код њега. И у граду и у селу. Не може удаљеност да буде разлог да неко остане без помоћи. Морамо да бринемо и о људима који живе сами, којима је потребна нега и који немају кога да позову.
Хоћу да наши пензионери, особе са инвалидитетом и ратни војни инвалиди имају сигурност, доступно лечење и помоћ када им је потребна. Наши борци не смеју да буду заборављени. Оно што борцу припада јесте његово стечено право. Човек који више није способан да ради мора да има од чега да живи. Држава мора да буде уз њега и његову породицу, да добије лек, негу и подршку, да може да оде код лекара и да заврши посао у својој општини. Да своја права остварује једноставно и достојанствено.“
Наши борци не смеју да буду заборављени –
оно што борцу припада јесте његово стечено право
Носилац листе Покрета Снага Србије – БК Богољуб Карић поручује да брига о пензионерима мора да буде свакодневна обавеза државе, са јасном одговорношћу за помоћ коју грађани добијају.
„Хоћу да наши пензионери имају сигурност сваког дана. Да знају коме да се обрате и да добију одговор и помоћ. Да институције раде свој посао и када се промени министар или влада.
Наше мајке и очеви чували су нас и подизали. Сада је на нама да чувамо њих. Хоћу да живе дуже, здравије и мирније, уз своју децу и унуке.
ЖИВЕЛИ НАШИ ПЕНЗИОНЕРИ!
ЖИВЕЛА СРБИЈА! НА МНОГАЈА ЉЕТА!
ВОЛИ ВАС ВАШ БОГОЉУБ!“
Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК
Богољуб Карић
Носилац листе Покрета Снага Србије – БК
О аутору
Породичан човек. Пионир и реформатор капитализма у Југославији и Русији у време председника Михаила Горбачова. Визионар и миротворац, номинант за Нобелову награду 2004. године. Градитељ. Филантроп. Архитекта новог економског светског поретка. Председник Међународног комитета „Никола Тесла“. Експерт УН Програма за одрживи развој. Члан УН Глобал Маркетплаце-а. Члан Њујоршке академије наука. Добитник више почасних доктората међународних универзитета. Председник Удружења индустријалаца и предузетника Републике Србије. Фармер, који се бави сточарством, воћарством и пољопривредом. Оријентисан на органски узгој и здраву храну
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