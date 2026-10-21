Здравствена станица у Љубићу добила употребну дозволу
Избори 2026.
Здравствена станица у Љубићу добила је употребну дозволу, изјавио је помоћник градоначелника Чачка Милош Стеванић, повереник Градског одбора СНС-а у Чачку и кандидат на посланичкој листи „Александар Вучић – Уједињена Србија“. Како је навео, установа ће пружати квалитетну медицинску услугу становницима овог и других делова града, а носиће име инфектолога проф. др Божидара Антонијевића. Према Стеванићевим речима, 2027. године планирано је полагање камена темељца за нову Општу болницу у Чачку, док је за 2028. годину предвиђен коначни почетак изградње затвореног базена.