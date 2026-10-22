САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕБОГОЉУБ КАРИЋ:ДОК САБИРАМО ГЛАСОВЕ, СРБИЈА ГУБИ ЉУДЕ –ПРАЗНА ЗЕМЉА НЕ ПАМТИ КО ЈЕ ПОБЕДИО!
Аутор фотографије Г.Н.
Богољуб Карић, носилац листе Покрета Снага Србије – БК
Носилац листе Покрета Снага Србије – БК Богољуб Карић је у новој видео-поруци упозорио да, док се Србија дели око тога ко ће победити на изборима, све мање људи остаје да у њој живи: „Каква је то победа ако полако нестајемо? Празна земља не памти ко је био у праву.“
Његова порука је да ниједан изборни резултат не може бити важнији од будућности људи који овде живе. Млади не одлазе зато што не воле Србију, већ зато што многи не виде услове да у њој раде, оснују породицу и обезбеде будућност својој деци. Зато, истиче носилац листе Покрета Снага Србије – БК Богољуб Карић, успех земље мора да се мери и тиме да ли њени људи могу у њој да напредују.
„Зато никога не зовем на своју страну. Не треба нам још једна страна, него једна снага – сви који хоће да се Србија сабере и поново процвета“, каже у видеу носилац листе Покрета Снага Србије – БК Богољуб Карић.
Не треба нам још једна страна,
него једна снага!
У завршној поруци кампање, програм „Богољубова Србија“ повезује тај позив на окупљање са дванаест конкретних праваца развоја, од власништва грађана и сигурности породице до производње, образовања и модерне државе.
Кроз породични капитализам носилац листе Покрета Снага Србије – БК Богољуб Карић предлаже да сваки држављанин постане сувласник дела националног богатства Србије, са наследним уделом и правом да види како се тим богатством управља и како се оно увећава.
За породице које немају свој кров над главом предлаже изградњу 500.000 станова за пет година, по цени од 700 до 1.000 евра по квадратном метру, како би добиле свој дом, а њихова деца услове да остану и граде будућност у Србији.
У привреди програм предвиђа 300 великих националних пројеката као основу за 10.000 фабрика и заједничких компанија, са циљем да раст производње и запослености омогући просечну плату од 3.000 евра и просечну пензију од 1.500 евра.
500.000 станова за пет година – 10.000 фабрика
просечна плата 3.000 евра, пензија 1.500 евра
За српског домаћина тражи четири гаранције пре сетве – цену, откуп, субвенцију и кредит – уз улагања у наводњавање, механизацију и прераду, да породица може достојанствено да живи од своје земље.
У енергетици и инфраструктури залаже се за поуздану домаћу производњу енергије, прераду наших сировина у Србији и пут, струју, воду, канализацију и интернет у сваком насељеном месту, уз заштиту природе и здравља људи.
У образовању предлаже бесплатно школовање од вртића до докторских студија, бесплатне уџбенике и превоз, уз развој науке и програма Тесла АИ, како би наша деца овде учила, стварала и покретала своје послове.
У здравству тражи да преглед, лечење, лек и нега буду доступни сваком грађанину без обзира на новац, уз превентивне прегледе са заказаним термином и услугу „Доктор до куће“ за старије, непокретне и тешко болесне.
За правду и одговорну државу предлаже 12 министарстава, 125 посланика и јавни уговор политичара са грађанима, да се зна шта је обећано, у ком року мора да буде урађено и ко одговара за резултат.
У култури и медијима залаже се за очување српског језика, ћирилице, вере и културне баштине, поштовање других, слободно новинарство и позориште, концерт, књигу и изложбу доступне у сваком крају Србије.
У туризму и екологији жели развој српских бања и туризма током целе године, са амбицијом од најмање десет милијарди евра годишњих прихода, уз чист ваздух, заштићене реке и природу коју остављамо својој деци.
У спољној политици поручује да Србија мора да разговара са свима и увек бира свој интерес, да Косово и Метохију чува миром и јаком дипломатијом, а нашим људима у свету отвори врата за повратак, улагање и рад у Србији.
За модерну и дигиталну Србију предлаже једноставне државне услуге које грађанин може да заврши од куће, без ношења истих папира од шалтера до шалтера, уз заштиту личних података и непосредну помоћ свакоме коме је потребна.
Све ове мере имају заједнички циљ: да породица има сигурност, да човек може да живи од свог рада, да пензионер има достојанствену старост и да млади своју будућност виде у Србији.
Да породица има сигурност, да човек живи од свог рада
и да млади своју будућност виде у Србији
Носилац листе Покрета Снага Србије – БК Богољуб Карић позива да се снага која је Србију одржала усмери на рад и стварање. За тај посао, поручује, потребни су способни људи, без обзира на то за кога су до сада гласали. Србија мора да има систем који функционише и када се промени председник, министар или влада, а грађани морају да могу да провере шта је обећано и шта је испуњено.
Слога не значи да сви морамо да мислимо исто. Она значи да, упркос разликама, можемо заједно да радимо за земљу у којој ће се деца рађати, породице остајати на окупу, а наши људи из света имати разлог да се врате.
Видео-поруку носилац листе Покрета Снага Србије – БК Богољуб Карић завршава речима:
„Тада, те ноћи, нико неће бити поражен.
Победиће Србија!“
НЕ ТРЕБА НАМ ЈОШ ЈЕДНА СТРАНА, НЕГО ЈЕДНА СНАГА! 25.ОКТОБРА ЗАОКРУЖИТЕ БРОЈ 11!
ЖИВЕЛА СРБИЈА! НА МНОГАЈА ЉЕТА!
ВОЛИ ВАС ВАШ БОГОЉУБ!
Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК
Аудио и видео линк https://we.tl/t-q5E5jC3YbS4bX4rA