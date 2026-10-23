Све спремно за предстојеће ванредне парламентарне изборе у Србији заказане за недељу, 25. октобар
Ванредни парламентарни избори у Србији заказани су за недељу, 25. октобар и грађани Чачка ће такође гласати на својим биралиштима. На 104 бирачка места своје гласачко право моћи ће да искорити 92 540 Чачана, И имаће могућност да гласају за једну од 18 листа колико их учествује на овим изборима. Изборни материјал је припремљен, а надлежне службе завршиле су неопходне активности како би изборни процес могао да буде спроведен у складу са прописаним процедурама, поручују из Градске изборне комисије