Министарство унутрашњих послова упућује апел грађанима да буду одговорни и опрезни током грејне сезоне
Министарство унутрашњих послова упућује апел грађанима да буду одговорни и опрезни током грејне сезоне, када се бележи повећан број пожара на стамбеним и другим објектима, најчешће изазваних људским фактором. Како из Ватрогасно-спасилачког батаљона Чачак наводе надлежни, најчешћи узроци пожара су неисправни или неочишћени димњаци, непажња приликом ложења пећи на чврста горива, остављање укључених грејалица без надзора, као и одеће и других запаљивих предмета у њиховој близини. Истичу и да је у месецу у ком се сада налазимо, приметан већи број пожара у односу на исти период прошле године, посебно када су у питању пожари на отвореном простору, којих је скоро осам пута више.