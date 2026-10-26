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Министарство унутрашњих послова упућује апел грађанима да буду одговорни и опрезни током грејне сезоне

Autor: Datum objavljivanja: oktobar 26, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0

Министарство унутрашњих послова упућује апел грађанима да буду одговорни и опрезни током грејне сезоне, када се бележи повећан број пожара на стамбеним и другим објектима, најчешће изазваних људским фактором. Како из Ватрогасно-спасилачког батаљона Чачак наводе надлежни, најчешћи узроци пожара су неисправни или неочишћени димњаци, непажња приликом ложења пећи на чврста горива, остављање укључених грејалица без надзора, као и одеће и других запаљивих предмета у њиховој близини. Истичу и да је у месецу у ком се сада налазимо, приметан већи број пожара у односу на исти период прошле године, посебно када су у питању пожари на отвореном простору, којих је скоро осам пута више.

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