БОГОЉУБ КАРИЋ: ДАНАШЊИ ИЗБОРИ ИМАЛИ СУРЕФЕРЕНДУМСКИ ЗНАЧАЈ —ИЗБОРИ ПРОЛАЗЕ, СРБИЈА ОСТАЈЕ!
Аутор фотографије Г.Н.
Покрет снага Србије – БК | Београд, 25. октобар 2026.
Поводом завршетка гласања на парламентарним изборима у Републици Србији, Богољуб Карић,
носилац изборне листе „Богољуб Карић — Покрет снага Србије — БК“, изјавио је:
„Драги моји грађани Србије,
Данас су у Србији одржани парламентарни избори који су за многе грађане имали значај
референдумског изјашњавања о будућности земље. Грађани су својим гласовима изразили
политичку вољу, очекивања и погледе на пут којим Србија треба да иде.
Поштујем сваки глас, без обзира на то којој је изборној листи припао. Захваљујем свим грађанима
који су искористили своје демократско право и изашли на изборе.
Честитам свим учесницима избора, а онима који по коначним званичним резултатима добију
поверење грађана, желим успех у раду за нашу земљу.
Посебно захваљујем свима који су указали поверење Покрету снага Србије — БК, нашим
кандидатима, члановима, волонтерима и контролорима.
Али вечерас желим да кажем нешто што је важније од резултата било које политичке странке.
Избори пролазе, Србија остаје. Мир, стабилност и слободно изражена воља грађана морају бити
изнад свега.
Избори нису рат. Политички противници нису непријатељи. Победа није право на освету, а пораз није
разлог за непријатељство.
Сви ми живимо у истој земљи. Наша деца и унуци и сутра ће ићи у исте школе, радити у истим фабрикама,
лечити се у истим болницама и живети једни поред других.
Зато позивам све политичке учеснике на мир, достојанство, уздржаност и поштовање изборне воље
грађана.
Сваки глас мора бити пребројан и заштићен. Свака неправилност мора бити проверена законитим
путем. Коначне резултате треба утврдити у складу са законом, без притисака, претњи и насиља.
Ко год буде добио поверење да управља Србијом, преузима огромну одговорност према
сваком њеном грађанину, укључујући и оне који за њега нису гласали.
Наша земља има много посла. Морамо да развијамо економију, отварамо радна места,
чувамо породице, обезбедимо достојанствен живот пензионерима и створимо услове да наша
деца остају у Србији. Политичке разлике не смеју да зауставе тај посао.
Покрет снага Србије — БК наставиће да заступа свој програм економског развоја, породичне
сигурности, бесплатног образовања и здравствене заштите, уз поштовање демократских институција
и права свих грађана.
Избори пролазе, Србија остаје.
Чувајмо мир, поштујмо једни друге и не дозволимо да нас политичке разлике поделе као људе.
Нека нам Србија увек буде испред сваке странке, сваког лидера и сваког личног интереса.
Живела Србија!“
Богољуб Карић
Носилац листе Покрет снага Србије – БК
ПРЕС-СЕКРЕТАРИЈАТ
ПОКРЕТА СНАГА СРБИЈЕ – БК