РАДНО МЕСТО НИЈЕ ПАРТИЈСКА СВОЈИНА — ВРАТИТЕ ЉУДИМА ПОСАО, ПОРОДИЦАМА СИГУРНОСТ!ЈАВНИ АПЕЛ ПОКРЕТА СНАГА СРБИЈЕ – БК
Аутор фотографије Г.Н.
Свим руководиоцима државних институција, јавних предузећа, локалних самоуправа, приватних
компанија и свим грађанима Републике Србије
Поштовани грађани Србије,
Избори су завршени. Али за многе наше људе нису завршени страх, притисци и неизвесност са којима
су се суочавали током изборне кампање.
Зато вам се данас обраћамо у име Покрета снага Србије – БК, покрета који је поникао из рада,
предузетништва и запошљавања људи и који зна колико једно радно место значи за породицу.
Не може се градити слободна Србија ако човек мора да бира између свог политичког
уверења и хлеба за своју децу.
Током изборне кампање Покрет снага Србије – БК примао је бројне жалбе наших чланова,
симпатизера и њихових породица о претњама отказима, суспензијама, проглашавању
технолошким вишком, непродужавању уговора и другим облицима притисака због политичког
опредељења.
Према досадашњој интерној евиденцији Покрета, пријављени случајеви и претње односе се на 1.483
радна места чија је сигурност, према наводима подносилаца, била угрожена. Те пријаве захтевају
појединачну проверу и утврђивање свих чињеница.
Неки наши чланови тврде да су већ остали без посла. Други су нам пријавили претње отказом,
премештањем или губитком права из радног односа.
Поједини су, како наводе, били принуђени да одустану од политичког ангажовања како би сачували
егзистенцију својих породица.
А има и оних који су, упркос страху и притисцима, одлучили да остану уз своја уверења.
Свима њима желимо да поручимо:
Нисте сами. Ваше право на рад, достојанство и слободно политичко опредељење мора бити
заштићено.
КАДА УГОВОР О РАДУ ПОСТАНЕ СРЕДСТВО ПРИТИСКА
Посебно забрињавају сведочења запослених о дуготрајној пракси закључивања узастопних
уговора на три, шест, девет или дванаест месеци, уз сталну неизвесност да ли ће уговор бити
продужен.
Само запошљавање на одређено време није незаконито када су испуњени законски услови.
Али ако се тај механизам користи да би се од радника захтевало чланство у странци, присуство
политичким скуповима, обезбеђивање такозваних сигурних гласова или доказивање политичке
лојалности, онда више не говоримо о управљању предузећем.
Говоримо о могућој злоупотреби зависности запослених од послодавца и повреди основних
грађанских и радних права.
Покрету су пријављивани и захтеви да запослени обезбеђују гласове чланова својих породица и да
извештавају о њиховом политичком опредељењу.
Такве наводе надлежне институције морају озбиљно да испитају.
Нико нема право да тражи од радника да му донесе гласове своје породице како би
сачувао радно место.
Нико нема право да од радника прави политичког дужника.
Породица није гласачка машина. Запослени није власништво директора. Јавно предузеће није
изборни штаб.
ЗАХТЕВАМО ХИТНО ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОТКАЗА И ВРАЋАЊЕ
НЕЗАКОНИТО ОТПУШТЕНИХ РАДНИКА
Обраћамо се руководиоцима свих државних органа, општинских управа, јавних предузећа,
здравствених и образовних установа, као и приватним послодавцима.
Хитно преиспитајте све одлуке о отказима, суспензијама, премештајима, технолошким вишковима и
непродужавању уговора за које постоји основана сумња да су последица политичке
дискриминације.
Тамо где се утврди незаконито поступање, предузмите мере за његово отклањање,
укључујући враћање запослених на посао и накнаду штете, у складу са законом.
Немојте чекати да породице остану без прихода, да деца трпе последице и да запослени годинама
траже правду пред судовима.
Поступите савесно, професионално и одговорно.
Покрет снага Србије – БК не тражи повлашћен положај за своје чланове.
Тражимо иста права за сваког човека у Србији, без обзира којој политичкој странци припада
или да ли уопште припада некој странци.
Желимо да свако буде вреднован према свом раду, знању, поштењу и доприносу институцији или
компанији.
ПРАВНА ОДГОВОРНОСТ МОРА ПОСТОЈАТИ
Подсећамо да Закон о раду Републике Србије забранјује дискриминацију на основу политичких
уверења и чланства у политичким организацијама.
Политичка припадност не представља законит разлог за отказ.
У зависности од чињеница и доказа, одређени облици незаконитог поступања могу повлачити
радноправну, прекршајну, грађанскоправну, а у законом предвиђеним случајевима и кривичну
одговорност.
Зато Покрет снага Србије – БК позива послодавце да без одлагања отклоне све утврђене
неправилности.
Наш правни тим ће сваком документованом случају приступити појединачно, уз поштовање
закона, права запослених и претпоставке невиности.
Тамо где постоје докази, користићемо све законом дозвољене механизме: обраћање
инспекцији рада, Поверенику за заштиту равноправности, надлежним судовима и, када постоји
основ сумње на кривично дело, јавном тужилаштву.
Нећемо јавно износити имена запослених без њихове сагласности, нити ћемо било кога унапред
проглашавати кривим.
Али нећемо ни прећутати документоване случајеве повреде људских и радних права.
Одговорност мора да буде лична, законита и заснована на доказима.
ОВО ЈЕ ПОЗИВ И СВИМ ДРУГИМ ГРАЂАНИМА СРБИЈЕ
Посебно се обраћамо свим радницима у Србији, без обзира на политичко опредељење.
Ако сте изложени притисцима због политичких уверења, ако вам послодавац прети отказом,
захтева да обезбеђујете гласове, условљава запослење политичком лојалношћу или вас незаконито
држи у радноправној неизвесности — имате право да тражите заштиту.
Ако вам се уговор на одређено време непрестано продужава, затражите проверу да ли су
испуњени законски услови за такав радни однос и да ли сте стекли право на радни однос на
неодређено време.
Чувајте своје уговоре, решења, писане поруке и друге доказе.
Не одлажите обраћање надлежнима, јер су рокови за заштиту радних права ограничени.
То важи за чланове свих политичких странака, за нестраначке личности, за младе, за родитеље и за
сваког човека који живи од свог рада.
Нико не сме да изгуби посао зато што је гласао за власт. Нико не сме да изгуби посао зато
што је гласао против власти.
То мора бити једно од основних правила слободне Србије.
НОВО ВРЕМЕ МОРА ДОНЕТИ И НОВИ ОДНОС ПРЕМА ЧОВЕКУ
Свака нова власт, свака будућа влада и свака институција морају да разумеју да је један од
најважнијих задатака ослобађање људи од политичког страха.
Не сме се заменити само једна партијска контрола другом.
Није довољно променити директоре ако остану исте навике.
Потребно је изградити систем у коме ће се запошљавати по знању и стручности, напредовати по
резултатима, а право на рад штитити законом.
То је Србија за коју се залажемо.
Србија у којој радник не стрепи сваког шестог месеца за свој уговор.
Србија у којој директор поштује запосленог.
Србија у којој се политичко мишљење не плаћа отказом.
Србија у којој мајка и отац могу мирно да одгајају своју децу, без страха да ће нечија
партијска одлука угрозити њихов дом.
Драги грађани,
Иза нашег покрета стоје деценије рада, грађења и запошљавања људи.
Научили смо да је највећа вредност сваке компаније, сваког града и сваке државе — човек.
Ако уништите његову сигурност, уништили сте и његову веру у будућност.
Зато данас апелујемо на све одговорне људе у институцијама и предузећима:
Вратите на посао све који су незаконито отпуштени због својих политичких уверења.
Престаните са уценама. Поштујте раднике. Поштујте њихове породице. Поштујте закон.
Не тражимо освету. Не тражимо реваншизам. Не тражимо ничију политичку главу.
Тражимо да страх престане, да се неправда исправи и да право на рад припада сваком грађанину
Србије.
Избори пролазе. Власти се смењују. Али Србија остаје.
А породица мора бити светиња.
С поштовањем,
ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ – БК
Председништво и Секретаријат Покрета
Перса Мињовић
Потпредседник Покрета снага Србије – БК
Председник Извршног одбора ПСС – БК
Београд, 29. октобар 2026. године