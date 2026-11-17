Од 1. јануара 2027. године у Србији почињу да важе нови услови за одлазак у старосну пензију
Од 1. јануара 2027. године у Србији почињу да важе нови услови за одлазак у старосну пензију. Промена се односи на жене, које ће право на пензију стицати са навршене 64 године и два месеца живота, уз најмање 15 година стажа осигурања. За мушкарце услови остају непромењени. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа и на рокове које треба да испоштују запослени који желе да се пензионишу према правилима која важе у 2026. години.