ЧАЧАНСКИ ФУДБАЛEР И ТРЕНЕР МИХАИЛО КОЛАР ФК СЛОБОДА ПОКЛОНИО СПОРТСКУ ОПРЕМУ ЗА КАДЕТСКУ СЕЛЕКЦИЈУ
ЧАЧАНСКИ ФУДБАЛEР И ТРЕНЕР МИХАИЛО КОЛАР ПРОТЕКЛОГ ВИКЕНДА ФК СЛОБОДА ПОКЛОНИО ЈЕ СПОРТСКУ ОПРЕМУ НАМЕЊЕНУ КАДЕТСКОЈ СЕЛЕКЦИЈИ ОВOГ КЛУБА.
КОЛАР ЈЕ ОВОМ ПРИЛИКОМ РЕКАО ДА ЈЕ ОВАЈ ГЕСТ ЊЕГОВА МОРАЛНА ОБАВЕЗА ПРЕМА ФК СЛОБОДА У КОМЕ ЈЕ ПРОВЕО ЈЕДНЕ ОД ЛЕПШИХ СПОРТСКИХ ДАНА И ЈЕДНА ЈЕ ОД НАЧИНА ДА СЕ ЗАХВАЛИ НА СВЕМУ ШТО ЈЕ ДОБИО ОД ОВОГ КЛУБА. ТАКОЂЕ, ТРЕНЕР ЈЕ ИСТУ ДОНАЦИЈУ, ИЗ ИСТИХ РАЗЛОГА УПУТИО И ФК БОРАЦ