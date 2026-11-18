Пољопривредницима у Србији тренутно су доступна два републичка јавна позива – за премију за млеко за трећи квартал и за субвенционисане кредите
Пољопривредницима у Србији тренутно су доступна два републичка јавна позива – за премију за млеко за трећи квартал и за субвенционисане кредите. Поред тога, календар Министарства пољопривреде за 2026. годину предвиђа још неколико програма подршке до краја године, међу којима су подстицаји за набавку механизације, подизање вишегодишњих засада и органску производњу. Посебни услови предвиђени су за жене и младе.