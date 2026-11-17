Српска православна црква слави Ђурђиц Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: novembar 17, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0 Српска православна црква данас слави Обновљење храма Светог великомученика Георгија, празник у народу познат као Ђурђиц. Tweet Share ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 26468 Povezani sadržaji РТВ БК ТЕЛЕКОМ-САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ОДГОВОР НА НЕИСТИНИТУ ИНФОРМАЦИЈУ ДАТУ ОД СТРАНЕ ДРАГАНА ВУЧИЋЕВИЋА ПСС-ОТВОРЕНО ПИСМО ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕСРПСКА ПОЉОПРИВРЕДА НЕ СМЕ ДА БУДЕ ЖРТВА ПРОМЕНЕ ВЛАСТИ — ХИТНО ИСПЛАТИТИ ДОСПЕЛЕ СУБВЕНЦИЈЕ! У Чачку почела 16. Седница Скупштине града ДО 22. НОВЕМБРА КОНТРОЛА ВОЗАЧА ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА