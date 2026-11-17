РТВ БК ТЕЛЕКОМ-САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ОДГОВОР НА НЕИСТИНИТУ ИНФОРМАЦИЈУ ДАТУ ОД СТРАНЕ ДРАГАНА ВУЧИЋЕВИЋА
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
ОДГОВОР НА НЕИСТИНИТУ ИНФОРМАЦИЈУ
ДАТУ ОД СТРАНЕ ДРАГАНА ВУЧИЋЕВИЋА
Београд, 16. новембар 2026. године
Драган Вучићевић, главни уредник „ИНФОРМЕР ТВ“, је у директном телевизијском преносу „ИНФОРМЕР ТВ“ изнео неистину да је власницима БК Телевизије која је „угашена“ 2006. године, „након 14 година исплаћена одштета од 70 милиона евра са трошковима и са адвокатима“.
Као пуномоћници некадашње БК Телевизије и њених оснивача обавештавамо РЕМ и целокупну јавност Србије да је у питању потпуна неистина, јер ни БК Телевизији ни њеним власницима никада није исплаћен ни један једини динар, евро или нека трећа валута, на име накнаде штете због гашења телевизије, нити на име трошкова или на име рада адвоката.
БК ТЕЛЕВИЗИЈИ И ЊЕНИМ ВЛАСНИЦИМА НИКАДА НИЈЕ ИСПЛАЋЕН
НИ ЈЕДАН ЈЕДИНИ ДИНАР
Молимо да се овај одговор одмах објави, с обзиром на то да се данас, 16. новембра 2026. године, одржава 8. редовна седница Савета РЕМ-а са почетком у 13,30 часова.
У Београду, 16. 11. 2026. године
адв. мр Милорад Пањевић
адв. Вера Чабаркапа
Пуномоћници некадашње БК Телевизије и њених оснивача