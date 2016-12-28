ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ “МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ-НАМЕНСКА“ АД ЛУЧАНИ 2016. ЈЕ ЈЕДНА ОД НАЈУСПЕШНИЈИХ ГОДИНА
28. децембар 2016. године
ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА“МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ-НАМЕНСКА“АД
ЛУЧАНИ РАДОШ МИЛОВАНОВИЋ, РЕКАО ЈЕ ЗА ТВ „ГАЛАКСИЈА 32“ ДА ЈЕ
ОВО ПРЕДУЗЕЋЕ 2016. ГОДИНУ ЗАВРШИЛО КАО НАЈУСПЕШНИЈУ
НАКОН 1988. ГОДИНЕ. ОСТВАРЕНИ ИЗВАНРЕДНИ РЕЗУЛТАТИ
ПОСЛОВАЊА РЕЗУЛТИРАЛИ СУ И ПРИЗНАЊЕМ РЕГИОНАЛЕ
ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ КРАЉЕВО.
ЛУЧАНИ РАДОШ МИЛОВАНОВИЋ, РЕКАО ЈЕ ЗА ТВ „ГАЛАКСИЈА 32“ ДА ЈЕ
ОВО ПРЕДУЗЕЋЕ 2016. ГОДИНУ ЗАВРШИЛО КАО НАЈУСПЕШНИЈУ
НАКОН 1988. ГОДИНЕ. ОСТВАРЕНИ ИЗВАНРЕДНИ РЕЗУЛТАТИ
ПОСЛОВАЊА РЕЗУЛТИРАЛИ СУ И ПРИЗНАЊЕМ РЕГИОНАЛЕ
ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ КРАЉЕВО.