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ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ “МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ-НАМЕНСКА“ АД ЛУЧАНИ 2016. ЈЕ ЈЕДНА ОД НАЈУСПЕШНИЈИХ ГОДИНА

Autor: Datum objavljivanja: decembar 28, 2016 Kategorija: Друштво, Економија | komentara : 0

28. децембар 2016. године

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА“МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ-НАМЕНСКА“АД
ЛУЧАНИ РАДОШ МИЛОВАНОВИЋ, РЕКАО ЈЕ ЗА ТВ „ГАЛАКСИЈА 32“ ДА ЈЕ
ОВО ПРЕДУЗЕЋЕ 2016. ГОДИНУ ЗАВРШИЛО КАО НАЈУСПЕШНИЈУ
НАКОН 1988. ГОДИНЕ. ОСТВАРЕНИ ИЗВАНРЕДНИ РЕЗУЛТАТИ
ПОСЛОВАЊА РЕЗУЛТИРАЛИ СУ И ПРИЗНАЊЕМ РЕГИОНАЛЕ
ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ КРАЉЕВО.
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