У ЦЕНТРУ “ЛЕПОНОГА БЕТИ” ОДРЖАН ДАН ВЕГЕТАРИЈАНСКЕ КУХИЊЕ
29. децембар 2016. године
У ЦЕНТРУ “ЛЕПОНОГА БЕТИ” У ЧАЧКУ, ПРОТЕКЛОГ ВИКЕНДА
ОДРЖАН ЈЕ ДАН ВЕГЕТАРИЈАНСКЕ КУХИЊЕ. УЗ ВИШЕЧАСОВНО
ДРУЖЕЊЕ РАЗМЕЊЕНА СУ ЗНАЊА И ИСКУСТАВА, АЛИ И РЕЦЕПТИ И
ПРЕДСТАВЉЕНА ЈЕЛА ПРИПРЕМЉЕНА НА ВЕГЕТАРИЈАНСКИ НАЧИН.О
ПРЕДНОСТИМА ОВОГ НАЧИНА ИСРАНЕ ГОВОРИЛИ СУ ВЕРИЦА
КОВАЧЕВИЋ, УРЕДНИК ДРАМСКОГ ПРОГРАМА ДОМА КУЛТУРЕ,
БИЉАНА РАДУСИНОВИЋ,ДИПЛОМИРАНИ ФАРМАЦЕУТ И ПРЕДАВАЧ У
МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ И СЛАВИЦА ПОПАРА ЈОВАНОВИЋ, ВЛАСНИЦА
ЦЕНТРА”ЛЕПОНОГА БЕТИ”.