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ГРАДОНАЧЕЛНИК МИЛУН ТОДОРОВИЋ ОРГАНИЗОВАО ДАНАС ПРИЈЕМ ЗА СПОРТСКЕ НОВИНАРЕ

Autor: Datum objavljivanja: januar 05, 2017 Kategorija: Друштво | komentara : 0

5. јануар 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК МИЛУН ТОДОРОВИЋ ОРГАНИЗОВАО ЈЕ
ДАНАС ПРИЈЕМ ЗА СПОРТСКЕ НОВИНАРЕ ГРАДА ЧАЧКА.
СПОРТСКОМ ДРУЖЕЊУ ПРИСУСТВОВАО ЈЕ И ЊЕГОВ
ПОМОЋНИК ВЛАДАН МИЛИЋ.
КАКО ЈЕ ИСТАКНУТО, ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДА СУ
ЗАДОВОЉНИ ИЗВЕШТАВАЊЕМ СА СПОРТСКИХ ТЕРЕНА, УЗ
НАПОМЕНУ ДА СЕ ВИШЕ ПАЖЊЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ
ПОСВЕТИ ДЕЧЈЕМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ.
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