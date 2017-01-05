ГРАДОНАЧЕЛНИК МИЛУН ТОДОРОВИЋ ОРГАНИЗОВАО ДАНАС ПРИЈЕМ ЗА СПОРТСКЕ НОВИНАРЕ
5. јануар 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК МИЛУН ТОДОРОВИЋ ОРГАНИЗОВАО ЈЕ
ДАНАС ПРИЈЕМ ЗА СПОРТСКЕ НОВИНАРЕ ГРАДА ЧАЧКА.
СПОРТСКОМ ДРУЖЕЊУ ПРИСУСТВОВАО ЈЕ И ЊЕГОВ
ПОМОЋНИК ВЛАДАН МИЛИЋ.
КАКО ЈЕ ИСТАКНУТО, ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДА СУ
ЗАДОВОЉНИ ИЗВЕШТАВАЊЕМ СА СПОРТСКИХ ТЕРЕНА, УЗ
НАПОМЕНУ ДА СЕ ВИШЕ ПАЖЊЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ
ПОСВЕТИ ДЕЧЈЕМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ.
ДАНАС ПРИЈЕМ ЗА СПОРТСКЕ НОВИНАРЕ ГРАДА ЧАЧКА.
СПОРТСКОМ ДРУЖЕЊУ ПРИСУСТВОВАО ЈЕ И ЊЕГОВ
ПОМОЋНИК ВЛАДАН МИЛИЋ.
КАКО ЈЕ ИСТАКНУТО, ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДА СУ
ЗАДОВОЉНИ ИЗВЕШТАВАЊЕМ СА СПОРТСКИХ ТЕРЕНА, УЗ
НАПОМЕНУ ДА СЕ ВИШЕ ПАЖЊЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ
ПОСВЕТИ ДЕЧЈЕМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ.