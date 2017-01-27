ОДРЖАНА СКУПШТИНА БИЦИКЛИСТИЧКОГ КЛУБА „БОРАЦ“ Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: januar 27, 2017 Kategorija: Спорт | komentara : 0 27. јануар 2017. године У МАЛОЈ САЛИ ХОТЕЛА „БЕОГРАД“ ОДРЖАНА ЈЕ СКУПШТИНА БИЦИКЛИСТИЧКОГ КЛУБА „БОРАЦ“. Tweet Share ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 14998 Povezani sadržaji СУТРА У ГОРЊОЈ ТРЕПЧИ ТРАДИЦИОНАЛНИ СВЕТОСАВСКИ ШАХОВСКИ ТУРНИР КОШАРКАШИ БОРЦА У СУБОТУ ДОЧЕКУЈУ ЕКИПУ БЕОВУКА ИЗ БЕОГРАДА ФУДБАЛЕРИ БОРЦА САВЛАДАЛИ ЕКИПУ ЈАГОДИНЕ РЕЗУЛТАТОМ 2:1 ФК БОРАЦ ДОБИО НОВО ПОЈАЧАЊЕ – МАРКА МАРИНКОВИЋА