ДВЕРИ ПРОСЛАВИЛЕ СЛАВУ СВЕТОГ САВУ Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: januar 27, 2017 Kategorija: Политика | komentara : 0 27. јануар 2017. године ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ДВЕРИ У СВОЈИМ ПРОСТОРИЈАМА ЈЕ ПРОСЛАВИЛА КРСНУ СЛАВУ – СВЕТОГ САВУ. Tweet Share ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 14998 Povezani sadržaji АНКЕТНИ ОДБОР ЗА СТАДИОН ФК „БОРАЦ“ ТЕМА КОЈА ЈЕ ОБЈЕДИНИЛА ОПОЗИЦИОНЕ СТРАНКЕ ВЕЛИМИР ИЛИЋ ЗАТРАЖИО ХИТНУ СМЕНУ МИНИСТРА ЛОНЧАРА ОДБОРНИЦИ ПУПС-а И ЈЕДИНСТВЕНОГ ЧАЧКА ФОРМИРАЛИ НОВУ ОДБОРНИЧКУ ГРУПУ САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ И УНИЈА МЛАДИХ ГрО СНС УКЉУЧИЛИ СЕ У ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НЕДЕЉЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ КАРЦИНОМА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ