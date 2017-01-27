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ДВЕРИ ПРОСЛАВИЛЕ СЛАВУ СВЕТОГ САВУ

Autor: Datum objavljivanja: januar 27, 2017 Kategorija: Политика | komentara : 0

27. јануар 2017. године

ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ДВЕРИ У СВОЈИМ ПРОСТОРИЈАМА ЈЕ ПРОСЛАВИЛА КРСНУ СЛАВУ – СВЕТОГ САВУ.

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