У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ЧАЧАК СА СВОЈИМ ОДЕЉЕЊИМА ПОСТИГЛА ОДЛИЧНЕ РЕЗУЛТАТЕ
27. јануар 2017. године
ТОКОМ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ЧАЧАК, СА
СВОЈИМ ОДЕЉЕЊИМА, ПОСТИГЛА ЈЕ ОДЛИЧНЕ РЕЗУЛТАТЕ, ПРЕ
СВЕГА КАДА ЈЕ У ПИТАЊУ БЕЗБЕДНОСТ ГРАЂАНА И ЊИХОВЕ
ИМОВИНЕ, ИСТАКАО ЈЕ НАЧЕЛНИК ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ ЧАЧАК
ДЕЈАН ЖИВАЉЕВИЋ, НА СЕДНИЦИ САВЕТА МОРАВИЧКОГ УПРАВНГ
ОКРУГА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ.
ПРИОРИТЕТ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ, ПРЕМА ЊЕГОВИМ РЕЧИМА, ЋЕ
БИТИ РАД НА ПРЕВЕНЦИЈИ ВРШЕЊА ПРЕКРШАЈА И КРИВИЧНИХ ДЕЛА,
ОЧУВАЊЕ СТАБИЛНОСТИ ЈАВНОГ РЕДА И МИРА И ПОТПУНА ЗАШТИТА
ЖИВОТА, ЛИЧНЕ И ИМОВИНСКЕ СИГУРНОСТИ ГРАЂАНА.
СВОЈИМ ОДЕЉЕЊИМА, ПОСТИГЛА ЈЕ ОДЛИЧНЕ РЕЗУЛТАТЕ, ПРЕ
СВЕГА КАДА ЈЕ У ПИТАЊУ БЕЗБЕДНОСТ ГРАЂАНА И ЊИХОВЕ
ИМОВИНЕ, ИСТАКАО ЈЕ НАЧЕЛНИК ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ ЧАЧАК
ДЕЈАН ЖИВАЉЕВИЋ, НА СЕДНИЦИ САВЕТА МОРАВИЧКОГ УПРАВНГ
ОКРУГА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ.
ПРИОРИТЕТ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ, ПРЕМА ЊЕГОВИМ РЕЧИМА, ЋЕ
БИТИ РАД НА ПРЕВЕНЦИЈИ ВРШЕЊА ПРЕКРШАЈА И КРИВИЧНИХ ДЕЛА,
ОЧУВАЊЕ СТАБИЛНОСТИ ЈАВНОГ РЕДА И МИРА И ПОТПУНА ЗАШТИТА
ЖИВОТА, ЛИЧНЕ И ИМОВИНСКЕ СИГУРНОСТИ ГРАЂАНА.