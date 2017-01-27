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У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ЧАЧАК СА СВОЈИМ ОДЕЉЕЊИМА ПОСТИГЛА ОДЛИЧНЕ РЕЗУЛТАТЕ

Autor: Datum objavljivanja: januar 27, 2017 Kategorija: Друштво | komentara : 0

27. јануар 2017. године

ТОКОМ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ЧАЧАК, СА
СВОЈИМ ОДЕЉЕЊИМА, ПОСТИГЛА ЈЕ ОДЛИЧНЕ РЕЗУЛТАТЕ, ПРЕ
СВЕГА КАДА ЈЕ У ПИТАЊУ БЕЗБЕДНОСТ ГРАЂАНА И ЊИХОВЕ
ИМОВИНЕ, ИСТАКАО ЈЕ НАЧЕЛНИК ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ ЧАЧАК
ДЕЈАН ЖИВАЉЕВИЋ, НА СЕДНИЦИ САВЕТА МОРАВИЧКОГ УПРАВНГ
ОКРУГА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ.
ПРИОРИТЕТ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ, ПРЕМА ЊЕГОВИМ РЕЧИМА, ЋЕ
БИТИ РАД НА ПРЕВЕНЦИЈИ ВРШЕЊА ПРЕКРШАЈА И КРИВИЧНИХ ДЕЛА,
ОЧУВАЊЕ СТАБИЛНОСТИ ЈАВНОГ РЕДА И МИРА И ПОТПУНА ЗАШТИТА
ЖИВОТА, ЛИЧНЕ И ИМОВИНСКЕ СИГУРНОСТИ ГРАЂАНА.

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