СВЕТОСАВСКА ЧЕСТИТКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА МИЛУНА ТОДОРОВИЋА
27. јануар 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ЧАЧКА МИЛУН ТОДОРОВИЋ ЧЕСТИТАО ЈЕ САВИНДАН УЧЕНИЦИМА, СТУДЕНТИМА, НАСТАВНИЦИМА И ПРОФЕСОРИМА:
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ПОШТОВАНИ УЧЕНИЦИ, СТУДЕНТИ, НАСТАВНИЦИ И ПРОФЕСОРИ,У ИМЕ СВОЈИХ САРАДНИКА И У СВОЈЕ ИМЕ, УПУЋУЈЕМ ВАМ СРДАЧНЕЧЕСТИТКЕ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА САВИНДАНА.НЕГУЈУЋИ УСПОМЕНУ НА НАЈВЕЋЕГ СРПСКОГ ПРОСВЕТИТЕЉА, СА РАДОШЋУИ ОВЕ ГОДИНЕ, ОБЕЛЕЖАВАМО ШКОЛСКУ СЛАВУ ПОСВЕЋЕНУ СВЕТОМСАВИ.НИ ВЕКОВИ КОЈИ НАС ДЕЛЕ НИСУ МОГЛИ ДА ИЗБЛЕДЕ СЕЋАЊЕ,ПРЕНОШЕНО СА ГЕНЕРАЦИЈЕ НА ГЕНЕРАЦИЈУ, НА ЖИВОТНО ДЕЛО СВЕТОГСАВЕ, ПРВОГ СРПСКОГ АРХИЕПИСКОПА, УЧИТЕЉА И ЗАШТИТНИКА СРПСКЕПИСМЕНОСТИ.СА ЖЕЉОМ ДА СВИМА НАМА ЊЕГОВА МУДРОСТ, СНАГА И ВЕРА БУДУЖИВОТНА ИНСПИРАЦИЈА, ЈОШ ЈЕДНОМ ВАМ ЧЕСТИТАМ ШКОЛСКУ СЛАВУ –СВЕТОГ САВУ!ГРАДОНАЧЕЛНИК ЧАЧКАМИЛУН ТОДОРОВИЋ