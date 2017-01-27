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СВЕТОСАВСКА ЧЕСТИТКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА МИЛУНА ТОДОРОВИЋА

Autor: Datum objavljivanja: januar 27, 2017 Kategorija: Друштво | komentara : 0

27. јануар 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ЧАЧКА МИЛУН ТОДОРОВИЋ ЧЕСТИТАО ЈЕ САВИНДАН УЧЕНИЦИМА, СТУДЕНТИМА, НАСТАВНИЦИМА И ПРОФЕСОРИМА:

  • ПОШТОВАНИ УЧЕНИЦИ, СТУДЕНТИ, НАСТАВНИЦИ И ПРОФЕСОРИ,
    У ИМЕ СВОЈИХ САРАДНИКА И У СВОЈЕ ИМЕ, УПУЋУЈЕМ ВАМ СРДАЧНЕ
    ЧЕСТИТКЕ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА САВИНДАНА.
    НЕГУЈУЋИ УСПОМЕНУ НА НАЈВЕЋЕГ СРПСКОГ ПРОСВЕТИТЕЉА, СА РАДОШЋУ
    И ОВЕ ГОДИНЕ, ОБЕЛЕЖАВАМО ШКОЛСКУ СЛАВУ ПОСВЕЋЕНУ СВЕТОМ
    САВИ.
    НИ ВЕКОВИ КОЈИ НАС ДЕЛЕ НИСУ МОГЛИ ДА ИЗБЛЕДЕ СЕЋАЊЕ,
    ПРЕНОШЕНО СА ГЕНЕРАЦИЈЕ НА ГЕНЕРАЦИЈУ, НА ЖИВОТНО ДЕЛО СВЕТОГ
    САВЕ, ПРВОГ СРПСКОГ АРХИЕПИСКОПА, УЧИТЕЉА И ЗАШТИТНИКА СРПСКЕ
    ПИСМЕНОСТИ.
    СА ЖЕЉОМ ДА СВИМА НАМА ЊЕГОВА МУДРОСТ, СНАГА И ВЕРА БУДУ
    ЖИВОТНА ИНСПИРАЦИЈА, ЈОШ ЈЕДНОМ ВАМ ЧЕСТИТАМ ШКОЛСКУ СЛАВУ –
    СВЕТОГ САВУ!
    ГРАДОНАЧЕЛНИК ЧАЧКА
    МИЛУН ТОДОРОВИЋ

 

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