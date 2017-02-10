ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ЧАЧАНСКОГ ИЗДАВАШТВА „ШТАМПАНА РЕЧ 2О16“
10. фебруар 2017. године
У ГАЛЕРИЈИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ОТВОРЕНА ЈЕ ИЗЛОЖБА „ШТАМПАНА РЕЧ 2О16“,КОЈУ ОРГАНИЗУЈЕ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „ВЛАДИСЛАВ ПЕТОВИЋ ДИС“. НА МАНИФЕСТАЦИЈИ КОЈА ОКУПЉА ЗАВИЧАЈНЕ СТВАРАОЦЕ, ЧАЧАНСКЕ ИЗДАВАЧЕ И ШТАМПАРЕ, ДОДЕЉЕНЕ СУ НАГРАДЕ „ДАНИЦА МАРКОВИЋ“ ЗА ИЗДАВАЧКИ ПОДУХВАТ ГОДИНЕ ЗА КЊИГУ „ГОРСКИ ЦАРЕВИ“ ОЛИВЕРЕ МИЛОСАВЉЕВИЋ У ИЗДАЊУ МЕЂУОПШТИНСКОГ АРХИВА, КАО И ИСАИЛО А. ПЕТРОВИЋ ЗА ДИЗАЈН МИЛОШУ ВУКУ АЛЕКСИЋУ ЗА ЕДИЦИЈУ „ДИВОВИ ПРОШЛОСТИ“, ОБЈАВЉЕНУ У ИЗДАЊУ ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „ПЧЕЛИЦА“.