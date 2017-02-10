Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ЧАЧАНСКОГ ИЗДАВАШТВА „ШТАМПАНА РЕЧ 2О16“

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ЧАЧАНСКОГ ИЗДАВАШТВА „ШТАМПАНА РЕЧ 2О16“

Autor: Datum objavljivanja: februar 10, 2017 Kategorija: Друштво, Култура | komentara : 0

10. фебруар 2017. године

У ГАЛЕРИЈИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ОТВОРЕНА ЈЕ ИЗЛОЖБА „ШТАМПАНА РЕЧ 2О16“,КОЈУ ОРГАНИЗУЈЕ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „ВЛАДИСЛАВ ПЕТОВИЋ ДИС“. НА МАНИФЕСТАЦИЈИ КОЈА ОКУПЉА ЗАВИЧАЈНЕ СТВАРАОЦЕ, ЧАЧАНСКЕ ИЗДАВАЧЕ И ШТАМПАРЕ, ДОДЕЉЕНЕ СУ НАГРАДЕ „ДАНИЦА МАРКОВИЋ“ ЗА ИЗДАВАЧКИ ПОДУХВАТ ГОДИНЕ ЗА КЊИГУ „ГОРСКИ ЦАРЕВИ“ ОЛИВЕРЕ МИЛОСАВЉЕВИЋ У ИЗДАЊУ МЕЂУОПШТИНСКОГ АРХИВА, КАО И ИСАИЛО А. ПЕТРОВИЋ ЗА ДИЗАЈН МИЛОШУ ВУКУ АЛЕКСИЋУ ЗА ЕДИЦИЈУ „ДИВОВИ ПРОШЛОСТИ“, ОБЈАВЉЕНУ У ИЗДАЊУ ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „ПЧЕЛИЦА“.

Share

O autoru

Broj objavljenih članaka : 15158

Povezani sadržaji

ТВ Галаксија 32

Scroll to top