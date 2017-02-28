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“ЗАЉУБЉЕНИ ПАПАГАЈИ” НА 34. МЕЂУНАРОДНОМ РИЈЕЧКОМ КАРНЕВАЛУ

Autor: Datum objavljivanja: februar 28, 2017 Kategorija: Друштво, Култура | komentara : 0

28. фебруар 2017. године

ПРИЛИКОМ УЗВРАТНЕ ПОСЕТЕ СРПСКЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ РИЈЕЦИ, ОСТВАРЕНА ЈЕ И КУЛТУРНА САРАДЊА. ЗАПАЖЕН НАСТУП ИМАЛО ЈЕ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО “МИЛИСАВ ПЕТРОВИЋ” ИЗ ПАРМЕНЦА КОД ЧАЧКА, А НА 34. МЕЂУНАРОДНОМ РИЈЕЧКОМ КАРНЕВАЛУ, НАЈЗНАЧАЈНИЈОЈ СВЕЧАНОСТИ ОВЕ ВРСТЕ У РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ, ЧИЈИ КОРЕНИ ПОТИЧУ ЈОШ ИЗ 15. ВЕКА, УЧЕШЋЕ ЈЕ УЗЕЛА И КАРНЕВАЛСКА ГРУПА ИЗ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ.
КАО ЈЕДНА ОД 110 ГРУПА, КОЛИКО ЈЕ НАСТУПИЛО ОВЕ ГОДИНЕ, ПРЕДСТАВИЛИ СУ СЕ МАСКАМА И МУЗИЧКО-ПЛЕСНИМ НАСТУПОМ ПОД НАЗИВОМ “ЗАЉУБЉЕНИ ПАПАГАЈИ”.

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