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ПОВОДОМ ДАНА РУДАРА НА РУДНИКУ ОРГАНИЗОВАН ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА

Autor: Datum objavljivanja: avgust 08, 2017 Kategorija: Друштво | komentara : 0

7. август 2017. године

ПОВОДОМ ДАНА РУДАРА У ПРЕДУЗЕЋУ РУДНИК И ФЛОТАЦИЈА “РУДНИК ДОО” ОРГАНИЗОВАН ЈЕ ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА.
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