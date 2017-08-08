ПОВОДОМ ДАНА РУДАРА НА РУДНИКУ ОРГАНИЗОВАН ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: avgust 08, 2017 Kategorija: Друштво | komentara : 0 7. август 2017. године ПОВОДОМ ДАНА РУДАРА У ПРЕДУЗЕЋУ РУДНИК И ФЛОТАЦИЈА “РУДНИК ДОО” ОРГАНИЗОВАН ЈЕ ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА. Tweet Share ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 15699 Povezani sadržaji СВЕТАЧНИК 8. АВГУСТ УРУЧЕНА ПРИЗНАЊА НАЈБОЉИМ РУДАРИМА СРБИЈЕ У ТОКУ СУ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ФАСАДЕ У СКАДАРСКОЈ УЛИЦИ У НЕДЕЉУ У ГОРЊОЈ ТРЕПЧИ ПОЧИЊЕ „ШУМАДИЈСКА КРАЉИЦА“