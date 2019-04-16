МИЛАНОВЧАНИ ДОЧЕКАЛИ СРБЕ СА КОСОВА Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: april 16, 2019 Kategorija: Друштво | komentara : 0 СРБЕ СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ДОЧЕКАЛО ЛОКАЛНО РУКОВОДССТВО У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ. ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 16278 Povezani sadržaji РАДИЈАТОРИ ТОПЛИ И НАРЕДНИХ ДАНА САНАЦИЈА ОШТЕЋЕЊА НА ВИЈАДУКТУ НЕЋЕ БИТИ ПРЕ ПРАЗНИКА 59. САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У ЧАЧКУ У ЧАЧKУ ОДРЖАНА РАДИОНИЦА О ПРИМЕНИ НОВЕ РЕГУЛАТИВЕ ИЗ ДОМЕНА ЗАШТИТЕ ПОДАТАKА О ЛИЧНОСТИ НАМЕЊЕНА ОНЛАЈН МЕДИЈИМА