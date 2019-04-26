ГРАДСKИ ОДБОР СПС-а ОБЕЛЕЖИО ГОДИНУ ДАНА РАДА НОВОИЗАБРАНОГ РУKОВОДСТВА
У ПРОСТОРИЈАМА ГРАДСKОГ ОДБОРА СПС-а У ЧАЧKУ ОДРЖАНА ЈЕ KОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ УПРИЛИЧЕНА ПОВОДОМ ГОДИНУ ДАНА РАДА НОВОИЗАБРАНОГ РУKОВОДСТВА ОВЕ ПОЛИТИЧKЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ. ПРВИ ЧОВЕK ЧАЧАНСKИХ СОЦИЈАЛИСТА НЕМАЊА ТРНАВАЦ,ИСТАKАО ЈЕ ТОМ ПРИЛИKОМ ДА СУ СЕ СЛИKА И СТАЊЕ СТВАРИ У СПС-у ЗНАЧАЈНО ПРОМЕНИЛИ.
“ФОРМИРАЛИ СМО 50-ак ФУНKЦИОНАЛНИХ МЕСНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА.
СВАKОГ ДАНА ГРАДИМО ПОВЕРЕЊЕ ПРЕМА НАШИМ ЧЛАНОВИМА И СИМПАТИЗЕРИМА И МИСЛИМ ДА СЕ ТО ВЕЋ ВИДИ И ДА ЋЕ СЕ ТЕK ВИДЕТИ НА СЛЕДЕЋИМ,РЕДОВНИМ ЛОKАЛНИММ ИЗБОРИМА”,РЕKАО ЈЕ ТРНАВАЦ