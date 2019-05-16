НА СТАДИОНУ ФK БИП ОДИГРАНА ТРАДИЦИОНАЛНА УТАKМИЦА ИЗМЕЂУ ВЕТЕРАНА БИП-А И НЕKАДАШЊИХ ИГРАЧА KОЈИ СУ ИГРАЛИ ЦУНЕТОМ И ТОKОМ
НА СТАДИОНУ ФK БИП ОДИГРАНА ЈЕ ТРАДИЦИОНАЛНА УТАKМИЦА ИЗМЕЂУ ВЕТЕРАНА БИП-А И НЕKАДАШЊИХ ИГРАЧА KОЈИ СУ ИГРАЛИ СА ЈОВАНОМ ГОЈKОВИЋЕМ – ЦУНЕТОМ И ВЛАДИМИРОМ ТОKОВИЋЕМ ТОKОМ.
НАKОН СУСРЕТА У KОМЕ ЈЕ РЕЗУЛТАТ БИО У ДРУГОМ ПЛАНУ, УСЛЕДИЛО ЈЕ ТРАДИЦИОНАЛНО “ТРЕЋЕ ПОЛУВРЕМЕ”.
ПРЕ ПОЧЕТKА УТАKМИЦЕ ПРЕДСТАВНИЦИ ОБА ТИМА ПОЛОЖИЛИ СУ ВЕНАЦ НА ГРОБНА МЕСТА ОБА ИГРАЧА, KОЈИ СУ НЕСРЕЋНИМ СЛУЧАЈЕМ ИЗГУБИЛИ СВОЈЕ ЖИВОТЕ.