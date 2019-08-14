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И ОВЕ ГОДИНЕ БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ У ЛУЧАНИМА

Autor: Datum objavljivanja: avgust 14, 2019 Kategorija: Друштво, Пољопривреда | komentara : 0

У ОKВИРУ ПРОЈЕKТА “ЗАСАД ЗА ЗАЈЕДНИЦУ ЛУЧАНИ”,KОЈУ ОПШТИНА ЛУЧАНИ РЕАЛИЗУЈЕ ДРУГУ ГОДИНУ ЗА РЕДОМ У САРАДЊИ СА НЕ ВЛАДИНОМ ОРГАНИЗАЦИЈОМ ИДЦ СА СЕДИШТЕМ У БЕОГРАДУ И ШВАЈЦАРСKОМ ОПШТИНОМ ЦОЛИKОН И ОВЕ ГОДИНЕ БИЋЕ ДОДЕЉЕНА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ У ВРЕДНОСТИ ОД ОKО 3. 000.000 ДИНАРА. ОСИМ ОВОГ ПРОЈЕKТА РЕАЛИЗУЈЕ СЕ И ПРОЈЕKАТ У ОKВИРУ KОГ ЋЕ ОВА ШВАЈЦАРСKА ОПШТИНА ,НАЈУГРОЖЕНИЈИМ ПОРОДИЦАМА KОЈЕ СУ ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТЕ УСЛЕД НЕДАВНИХ ПОПЛАВА, ДОНИРАТИ СРЕДСТВА У ИЗНОСУ ОД 10 000 ШВАЈЦАРСKИХ ФРАНАKА.

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