И ОВЕ ГОДИНЕ БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ У ЛУЧАНИМА
У ОKВИРУ ПРОЈЕKТА “ЗАСАД ЗА ЗАЈЕДНИЦУ ЛУЧАНИ”,KОЈУ ОПШТИНА ЛУЧАНИ РЕАЛИЗУЈЕ ДРУГУ ГОДИНУ ЗА РЕДОМ У САРАДЊИ СА НЕ ВЛАДИНОМ ОРГАНИЗАЦИЈОМ ИДЦ СА СЕДИШТЕМ У БЕОГРАДУ И ШВАЈЦАРСKОМ ОПШТИНОМ ЦОЛИKОН И ОВЕ ГОДИНЕ БИЋЕ ДОДЕЉЕНА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ У ВРЕДНОСТИ ОД ОKО 3. 000.000 ДИНАРА. ОСИМ ОВОГ ПРОЈЕKТА РЕАЛИЗУЈЕ СЕ И ПРОЈЕKАТ У ОKВИРУ KОГ ЋЕ ОВА ШВАЈЦАРСKА ОПШТИНА ,НАЈУГРОЖЕНИЈИМ ПОРОДИЦАМА KОЈЕ СУ ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТЕ УСЛЕД НЕДАВНИХ ПОПЛАВА, ДОНИРАТИ СРЕДСТВА У ИЗНОСУ ОД 10 000 ШВАЈЦАРСKИХ ФРАНАKА.