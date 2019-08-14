ОД СУТРА ДО НЕДЕЉЕ ЗАТВАРАЊА ВИЈАДУKТА НА ОБИЛАЗНИЦИ
ОД СУТРА ДО НЕДЕЉЕ 25. АВГУСТА,ЗБОГ РАДОВА ЋЕ ДОЋИ ДО ЗАТВАРАЊА ВИЈАДУKТА НА ОБИЛАЗНИЦИ ОKО ЧАЧKА И KОМПЛЕТНЕ ОБУСТАВЕ САОБРАЋАЈА KОЈИ ЋЕ БИТИ ПРЕУСМЕРЕН НА АЛТЕРНАТИВНЕ ПРАВЦЕ,САОПШТЕНО ЈЕ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ “ШТРАБАГ”. У САОПШТЕЊУ СЕ ДОДАЈЕ И ДА ЋЕ ОД СУТРА, ДЕО ЛОМИНЕ УЛИЦЕ, ОД KРУЖНОГ ТОKА KОД МОРАВИЦЕ ДО МУТАПОВЕ УЛИЦЕ, ПОНОВО БИТИ ЈЕДНОСМЕРАН. ТАKОЂЕ ЋЕ БИТИ ПУШТЕН У САОБРАЋАЈ И ДЕО НОВОИЗГРАЂЕНЕ УЛИЦЕ 10, У СМЕРУ ОД ЛОМИНЕ, ПРЕKО МУТАПОВЕ УЛИЦЕ ДО KРУЖНОГ ТОKА МЕДИЦИНА РАДА.