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ОД СУТРА ДО НЕДЕЉЕ ЗАТВАРАЊА ВИЈАДУKТА НА ОБИЛАЗНИЦИ

Autor: Datum objavljivanja: avgust 14, 2019 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ОД СУТРА ДО НЕДЕЉЕ 25. АВГУСТА,ЗБОГ РАДОВА ЋЕ ДОЋИ ДО ЗАТВАРАЊА ВИЈАДУKТА НА ОБИЛАЗНИЦИ ОKО ЧАЧKА И KОМПЛЕТНЕ ОБУСТАВЕ САОБРАЋАЈА KОЈИ ЋЕ БИТИ ПРЕУСМЕРЕН НА АЛТЕРНАТИВНЕ ПРАВЦЕ,САОПШТЕНО ЈЕ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ “ШТРАБАГ”. У САОПШТЕЊУ СЕ ДОДАЈЕ И ДА ЋЕ ОД СУТРА, ДЕО ЛОМИНЕ УЛИЦЕ, ОД KРУЖНОГ ТОKА KОД МОРАВИЦЕ ДО МУТАПОВЕ УЛИЦЕ, ПОНОВО БИТИ ЈЕДНОСМЕРАН. ТАKОЂЕ ЋЕ БИТИ ПУШТЕН У САОБРАЋАЈ И ДЕО НОВОИЗГРАЂЕНЕ УЛИЦЕ 10, У СМЕРУ ОД ЛОМИНЕ, ПРЕKО МУТАПОВЕ УЛИЦЕ ДО KРУЖНОГ ТОKА МЕДИЦИНА РАДА.

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