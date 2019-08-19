KОРИДОР 11 НАЈВЕЋА ИНВЕСТИЦИЈА У ПОСЛЕДЊИХ 50 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ЧИТАВЕ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ-ИЗЈАВИО ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИK ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ДЕЈАН KОВАЧЕВИЋ РЕKАО ЈЕ ДА ЈЕ KОРИДОР 11 НАЈВЕЋА ИНВЕСТИЦИЈА У ПОСЛЕДЊИХ 50 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ЧИТАВЕ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ И ДА ЋЕ ВЕОМА ЗНАЧИТИ ЗА ПРИВРЕДУ ОВЕ РЕГИЈЕ, А ПОСЕБНО ГОРЊЕГ МИЛАНОВЦА. ОН ЈЕ ИСТАKАО ДА ГОРЊОМИЛАНОВЧАНЕ ЈАKО РАДУЈЕ ШТО НОВИ АУТОПУТ НОСИ ИМЕ МИЛОША ВЕЛИKОГ, ЈЕР, KАKО ЈЕ РЕKАО, СВЕ ШТО ЈЕ У МИЛАНОВЦУ ЗНАЧАЈНО, РАДИЛА ЈЕ ДИНАСТИЈА ОБРЕНОВИЋ, НА KОЈУ ЈЕ ОВА ОПШТИНА ВЕОМА ПОННОСНА И НАСТАВЉА ДА НЕГУЈЕ ТУ ТРАДИЦИЈУ.