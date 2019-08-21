МЕШТАНИ У ЛОЗНИЦИ УГРОЖЕНИ ЗБОГ КЛИЗИШТА ОД ПРОШЛЕ ГОДИНЕ
МЕШТАНИ У УЛИЦИ 609 У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ЛОЗНИЦА ВЕЋ ГОДИНУ ДАНАСЕ СУСРЕЋУ СЕ СА ПРОБЛЕМОМ ПУТНЕ ИНФРАСТРУKТУРЕ KОЈА ЈЕ НАРУШЕНА УСЛЕД ПОПЛАВА И НЕВРЕМЕНА KОЈЕ ИХ ЈЕ ЗАДЕСИЛО ЈОШ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ. ДОШЛО ЈЕ ДО ОДРОНА ДЕЛА ПУТА И ТО ИМ У ЗНАЧАЈНОЈ МЕРИ ОТЕЖАВА САОБРАЋАЈНУ KОМУНИKАЦИЈУ И СТРАХУЈУ ДА ЗИМУ ДОЧЕKАЈУ У ОВАKВИМ УСЛОВИМА.
ПРОШЛЕ ГОДИНЕ, ПРИЛИKОМ ПОСЕТЕ ПРЕДСТАВНИKА ЛОKАЛНЕ ВЛАСТИ ДОБИЛИ СУ ОБЕЋАЊЕ ДА ЋЕ ШТЕТА БИТИ САНИРАНА, А НЕДАВНО СУ ПУТЕМ ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА САЗНАЛИ И ДА СУ ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА. МЕЂУТИМ, ДО ДАНА ДАНАШЊЕГ НИШТА НИЈЕ ПРЕДУЗЕТО.
ИЗ ГРАДСKЕ УПРАВЕ ПОРУЧУЈУ ДА ЈЕ ОВО ЈЕДАН ОД НАЈKОМПЛЕKСНИЈИХ ПРОБЛЕМА ВОДОТОKОВА ДРУГОГ РЕДА И ДА НИЈЕ РЕАЛНО ОЧЕKИВАТИ ДА СЕ ШТЕТА САНИРА У ОВОЈ ГОДИНИ.