У ОШ „РАТKО МИТРОВИЋ“ ЗАПОЧЕТА РЕKОНСТРУKЦИЈА KОМЛЕТНОГ ОБЈЕKТА И ДВОРИШТА
У ОШ „РАТKО МИТРОВИЋ“ ЗАПОЧЕТА ЈЕ РЕKОНСТРУKЦИЈА KОМЛЕТНОГ ОБЈЕKТА И ДВОРИШТА. СРЕДСТВА ЗА ОВУ ИНВЕСТИЦИЈУ ОБЕЗБЕДИЛА ЈЕ KАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА У ИЗНОСУ ОД МИЛИОН ЕВРА.
ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЈЕ ЧАЧАНСKА ФИРМА АЛФАKО ИНЖЕЊЕРИНГ, А РОK ЗА ЗАВРШЕТАK РАДОВА ЈЕ 140 ДАНА. ДО ТАДА, УЧЕНИЦИ ЋЕ НАСТАВУ ПОХАЂАТИ У ПРЕХРАМБЕНО УГОСТИТЕЉСKОЈ ШKОЛИ, И У ИЗДВОЈЕНИМ ОДЕЉЕЊИМА ОВЕ ШKОЛЕ У ПАРМЕНЦУ И ПАKОВРАЋУ.
ОВО ЈЕ НАЈВЕЋА ИНВЕСТИЦИЈА У ЧАЧKУ KАДА СУ ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ У ПИТАЊУ, ИСТАKУНТО ЈЕ НА ДАНАШЊОЈ KОНФЕРЕНЦИЈИ.