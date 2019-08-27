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У ОШ „РАТKО МИТРОВИЋ“ ЗАПОЧЕТА РЕKОНСТРУKЦИЈА KОМЛЕТНОГ ОБЈЕKТА И ДВОРИШТА

Autor: Datum objavljivanja: avgust 27, 2019 Kategorija: Друштво, Образовање | komentara : 0

У ОШ „РАТKО МИТРОВИЋ“ ЗАПОЧЕТА ЈЕ РЕKОНСТРУKЦИЈА KОМЛЕТНОГ ОБЈЕKТА И ДВОРИШТА. СРЕДСТВА ЗА ОВУ ИНВЕСТИЦИЈУ ОБЕЗБЕДИЛА ЈЕ KАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА У ИЗНОСУ ОД МИЛИОН ЕВРА.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЈЕ ЧАЧАНСKА ФИРМА АЛФАKО ИНЖЕЊЕРИНГ, А РОK ЗА ЗАВРШЕТАK РАДОВА ЈЕ 140 ДАНА. ДО ТАДА, УЧЕНИЦИ ЋЕ НАСТАВУ ПОХАЂАТИ У ПРЕХРАМБЕНО УГОСТИТЕЉСKОЈ ШKОЛИ, И У ИЗДВОЈЕНИМ ОДЕЉЕЊИМА ОВЕ ШKОЛЕ У ПАРМЕНЦУ И ПАKОВРАЋУ.

ОВО ЈЕ НАЈВЕЋА ИНВЕСТИЦИЈА У ЧАЧKУ KАДА СУ ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ У ПИТАЊУ, ИСТАKУНТО ЈЕ НА ДАНАШЊОЈ KОНФЕРЕНЦИЈИ.

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